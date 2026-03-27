La Semana Santa de A Coruña mira al cielo y a Gijón

Una de las fiestas recientes en el Playa Club Cedida

Acostumbra a ser la Semana Santa el punto de inflexión y la barrera temporal entre un primer trimestre flojo y el despegue de la hostelería y el ocio nocturno. Sin embargo, los empresarios de ambos sectores no las tienen todas consigo, al menos de cara al inicio de un periodo para el que el Ayuntamiento ha acordado, una vez más, conceder una prórroga de dos horas en el cierre.

El día en el que el centro de A Coruña se quedó sin sitio en las terrazas Más información

Tradicional aliado del buen funcionamiento de la caja, además de un motor para la economía local, el buen momento del Dépor puede jugar en contra de la oferta gastronómica y de ocio durante el primero de los dos fines de semana en estas vacaciones. El desplazamiento de miles de aficionados blanquiazules a Gijón restará, con toda seguridad, clientes potenciales en A Coruña. A pesar de que no existe una cifra oficial, debido a que muchos optarán por utilizar el vehículo privado, algunas estimaciones cifran entre 3.000 y 5.000 los aficionados que pasarán en Asturias del viernes al domingo. Ese fenómeno lo bautiza Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, como la “contramareona”.

A Coruña podrá amanecer de fiesta entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección Más información

El máximo representante del sector es moderadamente optimista respecto a lo que dejará la Semana Santa entre sus asociados. Eso sí, mira con “envidia sana” a sus colegas de Gijón por lo que allí se vivirá y facturará este fin de semana. Respecto al resto de días de vacaciones, lo confía todo al buen tiempo. “La Semana Santa en A Coruña siempre depende del buen tiempo, porque Galicia, salvo en el caso de Ferrol, no es un destino tradicional para estas fechas. En realidad, muchos visitante se deciden a última hora a venir en función de la previsión. Hablamos de un turista nacional y que viene en coche propio”, indica.

La noche

Respecto a los hosteleros que se quedan, y que podrán emitir el Dépor y el Atlético de Madrid-Barcelona en horario de cenas (21.00 horas), tampoco mejora la expectativa. “Es el único horario en el que funciona el fútbol, pero son los dos al mismo tiempo”, dice Juan Rodríguez, propietario de tres locales con derechos de emisión.

La ‘Mareona’ agota las 900 entradas para asistir a Riazor Más información

Todavía más pesimistas se muestran los responsables de la noche. Mientras que Luis Diz habla de una previsión “light” para el grupo Pelícano en lo que respecta a los días de fiesta, Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, cree que este fin de semana será “especialmente malo” debido al desplazamiento a Gijón por parte de clientes habituales.