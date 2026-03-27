Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La procesión de Dolores marca el inicio de la Semana Santa coruñesa

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
27/03/2026 22:12
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A Coruña ya respira Semana Santa con la salida de la procesión de la Virgen de los Dolores, puntual a las 20.00 horas, descorchó la Pascua coruñesa con sus pasos y su mezcla de silencio y emoción contenida. También, cómo no, con ese pequeño pulso ciudadano por encontrar el mejor rincón desde el que ver pasar a una de las imágenes más queridas de la ciudad.

Procesión de la borriquilla @Quintana

Así será la Semana Santa en A Coruña: procesiones, horas y recorridos

Más información

Organizada por la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, la comitiva partió desde el atrio de San Nicolás para serpentear por el corazón del centro histórico, con un recorrido diferente al del año pasado: Bailén, calle Real, Riego de Agua,  avenida del Puerto, y vuelta por la calle Real antes de regresar al templo.

En el centro de todas las miradas, la Dolorosa. Una talla de madera policromada de 1809 que no necesita presentación en A Coruña. Su rostro, atravesado por el dolor sereno, y los siete puñales clavados en el pecho, símbolo de los siete dolores de la Virgen, volvieron a provocar ese respeto casi instintivo que se abre paso incluso entre los más distraídos.

Las calles, como cada año, se llenaron hasta los bordes. Familias, curiosos y fieles ocuparon aceras, portales y balcones. Pero donde se libró la “batalla” más visible fue en las escaleras del teatro Rosalía, convertidas en una suerte de anfiteatro improvisado. Allí, entre murmullos, prisas y alguna que otra discusión por ganar centímetros de visibilidad, la procesión hizo una de sus paradas más especiales. El paso se detuvo. El murmullo se apagó. Y de entre el público se entonó un canto hacia la Virgen.

Entre los asistentes, presencia institucional con el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, acompañado por miembros del Partido Popular coruñés en la procesión.

La Semana Santa coruñesa continúa sin pausa tras la Dolorosa: el Domingo de Ramos traerá la Borriquilla por la mañana y el Ecce Homo Cautivo por la tarde; de lunes a miércoles, el casco histórico acogerá las procesiones del Amor, la Piedad y el Buen Consuelo; el Jueves Santo saldrán el Nazareno y la Virgen de la Amargura; y el Viernes Santo concentrará el Vía Crucis, el solemne Santo Entierro y el Cristo del Amor. El Sábado, la Soledad “dos Caladiños”, y el Domingo de Resurrección pondrá el cierre con el encuentro entre el Resucitado y la Esperanza en María Pita.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Villaverde y Rueda, este viernes, en el acto de entrega de vehículos al Servizo de Gardacostas

La Xunta amplía el Servizo de Gardacostas y los recursos contra incendios
Agencias
Lorenzana, en el Parlamento, el pasado 11 de marzo

Lorenzana indica que se trabaja en una nueva edición de la aceleradora de internacionalización ‘Galicia Avanza’
EP
Varios profesionales de la Medicina, durante una concentración en Zaragoza, el pasado 20 de marzo

García se abre a que una organización de pacientes medie con los médicos
Agencias
Vista de la fachada del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la concesión de la eutanasia a un hijo
EFE