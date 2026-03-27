La procesión de Dolores marca el inicio de la Semana Santa coruñesa

La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores Carlota Blanco

A Coruña ya respira Semana Santa con la salida de la procesión de la Virgen de los Dolores, puntual a las 20.00 horas, descorchó la Pascua coruñesa con sus pasos y su mezcla de silencio y emoción contenida. También, cómo no, con ese pequeño pulso ciudadano por encontrar el mejor rincón desde el que ver pasar a una de las imágenes más queridas de la ciudad.

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Organizada por la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, la comitiva partió desde el atrio de San Nicolás para serpentear por el corazón del centro histórico, con un recorrido diferente al del año pasado: Bailén, calle Real, Riego de Agua, avenida del Puerto, y vuelta por la calle Real antes de regresar al templo.

En el centro de todas las miradas, la Dolorosa. Una talla de madera policromada de 1809 que no necesita presentación en A Coruña. Su rostro, atravesado por el dolor sereno, y los siete puñales clavados en el pecho, símbolo de los siete dolores de la Virgen, volvieron a provocar ese respeto casi instintivo que se abre paso incluso entre los más distraídos.

Las calles, como cada año, se llenaron hasta los bordes. Familias, curiosos y fieles ocuparon aceras, portales y balcones. Pero donde se libró la “batalla” más visible fue en las escaleras del teatro Rosalía, convertidas en una suerte de anfiteatro improvisado. Allí, entre murmullos, prisas y alguna que otra discusión por ganar centímetros de visibilidad, la procesión hizo una de sus paradas más especiales. El paso se detuvo. El murmullo se apagó. Y de entre el público se entonó un canto hacia la Virgen.

Entre los asistentes, presencia institucional con el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, acompañado por miembros del Partido Popular coruñés en la procesión.

La Semana Santa coruñesa continúa sin pausa tras la Dolorosa: el Domingo de Ramos traerá la Borriquilla por la mañana y el Ecce Homo Cautivo por la tarde; de lunes a miércoles, el casco histórico acogerá las procesiones del Amor, la Piedad y el Buen Consuelo; el Jueves Santo saldrán el Nazareno y la Virgen de la Amargura; y el Viernes Santo concentrará el Vía Crucis, el solemne Santo Entierro y el Cristo del Amor. El Sábado, la Soledad “dos Caladiños”, y el Domingo de Resurrección pondrá el cierre con el encuentro entre el Resucitado y la Esperanza en María Pita.