La Policía Nacional detiene al autor de un robo con violencia a una anciana en A Coruña

Coche patrulla de la Policía Nacional EC

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un robo con violencia cometido contra una mujer de edad avanzada en el interior del portal de su domicilio, en el barrio coruñés de Os Castros.

Los hechos se remontan al pasado 12 de marzo, sobre las 15:00 horas, cuando la víctima accedía al edificio en el que reside. En ese momento, el agresor se introdujo rápidamente tras ella en el portal y la atacó por la espalda, empleando la técnica conocida como “mataleón”, una estrangulación sanguínea con la que pretendía hacerla perder el conocimiento para robarle sus pertenencias.

Sin embargo, el asalto no llegó a consumarse gracias a los gritos de auxilio de la víctima, que alertaron de la situación. El atacante huyó precipitadamente del lugar, dejando a la mujer tendida en el suelo. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica.

La investigación fue asumida por el grupo de Policía Judicial del distrito Sur, cuyos agentes lograron identificar plenamente al presunto autor tras varias gestiones. Finalmente, fue localizado y detenido el pasado 25 de marzo en la localidad de Ferrol.

El arrestado fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La Policía Nacional ha destacado la rápida actuación investigadora que ha permitido esclarecer los hechos y proceder a la detención del responsable.