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A Coruña

La Fundación MOP trae a A Coruña a Tatiana Tîbuleac, Ottessa Moshfegh y Lionel Shriver

Las conversaciones tendrán lugar entre el 6 y el 13 de abril

Redacción
27/03/2026 13:42
Ileen Gallagher y Anna Sui, durante la charla en la Fundación MOP
Ileen Gallagher y Anna Sui, durante una de las charlas en la Fundación MOP
Fundación MOP
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La Fundación MOP impulsa un nuevo ciclo de encuentros literarios dentro de su programa The MOP Talks, que traerá a la ciudad a tres destacadas autoras internacionales: Tatiana Ţîbuleac, Ottessa Moshfegh y Lionel Shriver.

Las conversaciones tendrán lugar entre el 6 y el 13 de abril en el Centro MOP, ubicado en el Muelle de Batería de A Coruña, y estarán moderadas por la periodista cultural Andrea Aguilar.

El ciclo se abrirá el lunes 6 de abril con la participación de Tatiana Tîbuleac, autora del reconocido título 'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes'. El viernes 10 será el turno de Ottessa Moshfegh, una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea, conocida por obras como Mi nombre era Eileen o 'Mi año de descanso y relajación'. Cerrará el programa, el lunes 13 de abril, Lionel Shriver, figura consolidada del panorama literario internacional desde el éxito de 'Tenemos que hablar de Kevin', novela galardonada con el Women’s Prize for Fiction.

Todas las sesiones comenzarán a las 19:00 horas y finalizarán con una firma de libros por parte de las autoras, cuyos ejemplares podrán adquirirse en el propio recinto.

Debido al aforo limitado del espacio, con capacidad para 200 personas, será necesario obtener previamente una entrada gratuita. Estas podrán reservarse a partir del 30 de marzo a las 11:00 horas a través de la web de la Fundación MOP, con un máximo de dos entradas por persona para cada encuentro. Además, se habilitará un sistema de lista de espera para gestionar posibles cancelaciones.

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