La cafetería Delicias, hace 25 años, y la imagen de la detenida arriba a la izquierda GAGO

Una de las etarras más buscadas por aquel entonces, Alicia Saez de la Cuesta, fue detenida hace 25 años en la cafetería Delicias, en pleno Cuatro Caminos. Se encontraba en una mesa del establecimiento cuando cinco agentes de la Guardia Civil, vestidos de paisano, entraron en el local y, tras encañonarla, procedieron a su arresto. Esa espectacular operación mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy de 2001. El 27 de marzo de 1976, hace 50 años, el diario informaba sobre la recepción del rey Juan Carlos I a la corporación municipal, liderada por el entonces alcalde, José Manuel Liaño Flores. Hace 75 años, en 1951, el periódico contaba el triunfo del Deportivo ante el Barcelona en Riazor (2-0).

Martes, 27 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La Guardia Civil detiene a una etarra en el Delicias

La Guardia Civil detuvo ayer, 26 de marzo de 2001, en la cafetería Delicias, en Cuatro Caminos, a la presunta terrorista Alicia Saez de la Cuesta, una de las activistas de ETA más buscadas. A las 06.20 de la mañana, Alicia Saez se encontraba en una mesa del establecimiento. Cinco agentes vestidos de paisano irrumpieron en el bar y encañonaron a la sospechosa, a quien le fue intervenida una elevada suma de dinero, documentación falsificada a nombre de Isabel Rodríguez y un arma.

El Ministerio del Interior baraja la hipótesis de que Saez era la encargada por la cúpula de ETA de reconstruir en Galicia la infraestructura de la banda terrorista. La detención de Alicia Saez se enmarca dentro de una operación coordinada desde la Audiencia Nacional y que hasta el momento se ha saldado con otros dos arrestos, ambos en Guipúzcoa.

Sábado, 27 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El rey Juan Carlos I recibe a la Corporación municipal

Muy gratamente impresionados han salido los miembros de la Corporación municipal coruñesa tras la audiencia especial que les había concedido el Rey, celebrada ayer, 26 de marzo de 1976, en la que le fue entregada a don Juan Carlos I la Medalla de la Ciudad en categoría de bronce. Al frente de la Corporación figuraba el alcalde coruñés, don José Manuel Liaño Flores, que puso en la solapa del traje del Rey una insignia que reproduce la medalla de la ciudad.

El Rey agradeció la medalla y, rompiendo el protocolo, pidió que se acercaran todos los miembros de la Corporación para intercambiar impresiones con ellos sobre los principales problemas de Galicia. También fue recibida en audiencia la Corporación de la Diputación Provincial de La Coruña, presidida por don Lino Rodríguez Madero. El Rey se interesó por los problemas de Galicia en general.

Martes, 27 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El Deportivo gana al Barça con un gol en cada tiempo

Competido encuentro en Riazor y victoria del Deportivo frente al Barcelona (2-0), merecida por el mayor tesón y entusiasmo puesto en la lucha por los blanquiazules. Frente al Barcelona fueron nuevamente Maristany, Ponte y Carlos los que destacaron ante el resto de sus compañeros, manteniendo con su ímpetu, clase y aciertos, la posición firme frente al contrario. Un gol en cada tiempo marcó el Deportivo, por obra de Osvaldo y Rábade.

También el domingo, 25 de marzo de 1951, se celebró la II Vuelta a Oza que, organizada por el Club Atlético de Los Castros, constituyó un completo éxito. Participaron en la carrera 40 corredores que representaban a diferentes equipos, entre ellos uno del Celta de Vigo que, juntamente con el del Deportivo, se presentaba favorito. La segunda Vuelta a Oza fue ganada por el Deportivo.

Sábado, 27 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Novenario de Dolores en la iglesia de San Nicolás

Inusitado esplendor revistió este año el novenario que la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, celebró en la parroquia de San Nicolás, en honor de su excelsa Madre. Los solemnes cultos de ayer, 26 de marzo de 1926, fueron digna coronación de aquél. El templo lucía las hermosas galas de los días de las grandes solemnidades. La imagen de la Virgen, rodeada de luces y flores, se destacaba en artístico alfar portátil.

Mañana, domingo, a las once de la mañana, se celebrará en el despacho rectoral la acostumbrada reunión semanal de su Círculo de Estudios, en la que el circulista don José María López Díaz Varela disertará sobre el tema: “La Escuela Confesional, Interconfesional y Laica”. Las de San Nicolás y San Jorge se reunirán a la hora de costumbre en el local de la primera.