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A Coruña

Estas son las rutas alternativas para acceder al Chuac durante las obras de Semana Santa

La Xunta presentó un mapa con los caminos recomendados para acceder al hospital

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
27/03/2026 11:31
Belén do Campo, esta mañana en la zona del Chuac
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, esta mañana en la zona del Chuac
Quintana
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Las obras de demolición del viaducto del Chuac causarán esta Semana Santa una serie de cambios en el tráfico de la zona hospitalaria, y es que los trabajos obligarán a cortar el tráfico en la avenida da Pasaxe desde las 00.00 horas del lunes 30 de marzo a las 23.59 del miércoles 1 de abril. Por ello, la Xunta ha presentado esta mañana un mapa de rutas alternativas para evitar el mayor número de problemas posible.

Así, en el mapa recomienda los siguientes caminos alternativos: 

  • Desde A Pasaxe o la AP-9, recomiendan seguir el recorrido por la avenida de Alfonso Molina, cogiendo la salida del puerto hacia la glorieta de Casablanca.

  • Desde la zona de la Casa del Mar, llaman a la circulación por la avenida da Pasaxe hasta la glorieta de Os Castros o acceder por la avenida del puerto.

  • Desde Carballo la ruta habitual se mantiene sin cambios.

  • Desde la glorieta de A Pasaxe llaman a acceder por la glorieta de Casablanca.

  • En dirección salida del Chuac, se mantiene la ruta habitual hacia la glorieta de A Pasaxe.

  • Para salir del Chuac hacia la ciudad, recomiendan utilizar el nuevo camino hacia el parque de Eirís y la glorieta de Casablanca, o bien salir por la avenida de Lamadosa hacia Monelos.
Mapa desvíos CHUAC

Llega la demolición del viaducto del Chuac: ¿cuándo y por dónde habrá que desviarse?

Más información
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