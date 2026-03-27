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A Coruña

El Puerto de A Coruña aprueba la ampliación de la concesión de Galigrain en Langosteira

Construirá en el Puerto Exterior un edificio de tres plantas

Iván Aguiar
Iván Aguiar
27/03/2026 15:26
Un buque, atracado en el Puerto Exterior de Langosteira
Un buque, atracado en el Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado la ampliación de las instalaciones de Galigrain en el Puerto Exterior, con el objetivo de construir un edificio de oficinas y otras instalaciones complementarias. Con ello, la empresa del Grupo Nogar incrementará la superficie de su concesión principal en la dársena en 8.825 metros cuadrados, por lo que superará los 94.000 metros cuadrados en total.

El presidente de Altia, Tino Fernández

Altia supera las expectativas y aumenta su facturación en un 23%, hasta alcanzar los 315 millones de euros

Más información

En el marco del progresivo traslado de la actividad desde el Puerto Interior a Langosteira, Galigrain construirá en el Puerto Exterior un edificio de tres plantas, con una superficie útil total de 728 metros cuadrados, que contará con todo los servicios necesarios para sus empleados.

Además, habilitará un taller para el mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria que utiliza en las operaciones de carga y descarga de mercancías. El proyecto se completa con el asfaltado de viales y el cierre perimetral de la concesión.

Galigrain gestiona dos concesiones en el Puerto Exterior. La principal que ahora se amplía, dedicada fundamentalmente a productos agroalimentarios, y otra destinada al tráfico de aceites y melazas. En la actualidad, está completando un sistema de cintas de transferencia que le permitirá descargar los graneles agroalimentarios mediante un circuito cerrado..

Otros acuerdos

El Consejo de Administración aprobó asimismo una modificación en la concesión de Corunna Cruise Terminal, para instalar un cajero automático que dará servicio a los pasajeros y tripulantes de los cruceros.

También dio luz verde a una pequeña ampliación de la concesión de Terminales Marítimos de Galicia en el muelle del Centenario Oeste, al objeto de instalar un cierre desmontable que mejorará la condiciones de seguridad y operatividad del recinto.

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