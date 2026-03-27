El del Oceanográfico se convierte en el aparcamiento más blindado

Vista del aparcamiento del Oceanográfico con las cámaras en primer plano Patricia G. Fraga

En el actual estado del aparcamiento en A Coruña, las cerca de cien plazas que existen en el Oceanográfico son un valioso tesoro para los vecinos de la Ciudad Vieja, que son los únicos autorizados para aparcar en ella. Pero, al tratarse de una zona turística, a menudo se encuentran con coches de visitantes que ignoran la señalización. La Policía Local pasaba por allí para multar a infractores, sobre todo festivos y fines de semana, pero todo ha cambiado con la reciente instalación de cámaras lectoras de matrícula que convierten el del Oceanográfico en un caso único, el único aparcamiento vecinal con vigilancia telemática.

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Para reforzar esta idea, la Concejalía de Movilidad ha decidido pintar las líneas de un verde distinto al del que vigilan los empleados de la ORA. Se espera que esta innovación se traduzca en un aumento considerable de las multas, dado que las cámaras captarán las matrículas de los coches y multarán a todas aquellas placas que no estén registradas como pertenecientes a vecinos del casco antiguo.

La mayor parte de las sanciones por mal aparcamiento ya se hacen a través de sensores por todo el centro

Son ya docenas de conductores los sancionados al día cuando circulan por La Marina sin permiso. Las cámaras que se instalaron durante la época de la Marea Atlántica, multan a los vehículos que no son de transporte público (taxis y autobuses), de reparto o de vecinos de la zona. No hay que olvidar que el aparcamiento del Oceanográfico ya era un ‘punto caliente’ de multas de estacionamiento, junto con las zonas de carga y descarga de San Andrés y ahora se convertirá en una de los principales fuentes de sanciones por este tipo de infracciones.

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Fuentes municipales consultadas recuerdan que la mayor parte de las sanciones por aparcamiento se descubren ya a través de cámaras, como las de la Vía Prioritaria vigilada (VPV) que existe en vías como Juan Flórez o un tramo de la ronda de Outeiro, así que su uso no es tan novedoso como pudiera parecer. La situación del aparcamiento, esas 93 plazas bajo el viaducto del Paseo Marítimo, lo convierte en ideal para esta clase de sistemas puesto que no es un lugar de paso. Por esa misma razón, descartan que pueda extenderse a otros puntos de la ciudad.

Los residentes de la Ciudad Vieja tienen prohibido estacionar en sus propias calles. Es el único barrio en el que ocurre esto, y con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) esta vigilancia se ha reforzado, lo que ha generado problemas. Para solucionarlos, la Concejala de Movilidad ha anunciado que en mayo activará una aplicación que permita pedir permisos de acceso. 