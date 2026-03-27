Actuación del padre Guilherme en Madrid en 2024 EFE

La sala Pelícano sigue sumando propuestas para celebrar su décimo aniversario. Y en esta ocasión se decanta por lo divino con una actuación del padre Guilherme.

El padre Guilherme es el sobrenombre artístico de Guilherme Peixoto, un sacerdote portugués que comenzó su trayectoria como Dj hace más de quince años, pero que tras la pandemia de covid-19 y sus sesiones transmitidas en redes se volvió viral con actuaciones como las de la Jornada Mundial de la Juventud de hace tres años.

Su vertiente musical le ha valido actuar en festivales por todo el mundo. Sin ir más lejos, formó parte del cartel del Medusa Festival, compartiendo espacio con nombres como Cristian Varela, Klangkuenstler, Carl Craig, Ben Sims, Paco Osuna, Hardwell o Alesso, entre otros.

"Entre la iglesia y la cabina, su identidad artística ha conquistado la escena internacional demostrando que la música electrónica puede unir como nada más", apuntan desde la propia sala Pelícano en el post con el que han anunciado esta cita.

La actuación del Padre Guilherme está prevista para el 27 de junio y las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma FourVenues.

La propuesta musical del Padre Guilherme se suma así a una serie de eventos con los que la sala Pelícano celebra sus primeros diez años de vida, como la presentación de 'SuperArte', el nuevo disco de Justin Quiles y Lenny Tavárez, el pasado 12 de abril. U otras propuestas como la actuación de la leyenda de la música electrónica Eric Prydz el 18 de abril, Amelie Lens el 8 de mayo, o Robert Hood, Chlar y Daria Kolosova, entre otros, el 30 de abril.