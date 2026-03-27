El consejo rector del IMCE aprueba los nuevos pliegos del programa de ocio, que aportan mayor seguridad jurídica y actividades

Reunión del consejo rector del IMCE Cedida

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presidió esta tarde la sesión del consejo rector del IMCE en la que se aprobaron los pliegos de licitación del programa de ocio cultural. El nuevo contrato entraría en vigor en septiembre, una vez finalice el actual. De este modo, el Gobierno de Inés Rey actualiza este programa para “garantizar la dinamización cultural en los espacios públicos para todas las edades, ofreciendo alternativas al tiempo libre de la ciudadanía con propuestas innovadoras”, indicó Castro.

El presupuesto del nuevo servicio de ocio cultural será de más de 634.000 euros repartidos en tres anualidades, de septiembre a finales de este año, y 2027 y 2028. El programa de ocio contará con talleres en las convocatorias de otoño y primavera, campamentos de Navidad y verano, talleres monográficos y senderismo. Se desarrollará, como hasta ahora, tanto en el Centro Sociocultural Ágora como en el Fórum Metropolitano. El nuevo contrato aportará una mayor seguridad jurídica al personal trabajador.

Por otra parte, el Ayuntamiento está ultimando el contrato puente que permitirá retomar el programa de ocio a partir del mes de abril tras su interrupción por causas ajenas a la administración. De este modo, se retomará el programa de primavera con una nueva empresa responsable de su realización mientras no se adjudica el contrato definitivo.

El consejo rector del IMCE también aprobó esta tarde las cuentas del ejercicio de 2025, que finalizó con un superávit de 559.510 euros. En total, la empresa pública ingresó 11.378.691 euros el pasado año frente a 10.630.504 euros de gastos, a lo que hay que aplicar 188.676 euros de desviaciones de financiación del ejercicio.