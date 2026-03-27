A Coruña se suma a apagar todas sus luces en La Hora del Planeta

La Plaza de María PIta, a oscuras, en La Hora del Planeta del año pasado Archivo

El Ayuntamiento de A Coruña participará un año más en la iniciativa internacional La Hora del Planeta, promovida por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), con la que se busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la lucha contra el cambio climático. La acción principal se desarrollará el próximo sábado 28 de marzo, cuando se procederá al apagado simbólico de monumentos y espacios emblemáticos de la ciudad entre las 20:30 y las 21:30 horas, como muestra del compromiso con la sostenibilidad energética y la protección del medio ambiente.

Durante esa franja horaria, quedarán sin iluminación la Torre de Hércules, el Palacio de María Pita, la fuente de Cuatro Caminos y la muralla del Jardín de Abente y Lago. Esta iniciativa se enmarca en un movimiento global en el que participan millones de personas en más de 200 países desde su puesta en marcha en el año 2007.

Además del apagado simbólico, el Ayuntamiento organizará una serie de actividades dirigidas a todos los públicos en la plaza de María Pita. A partir de las 17:30 horas se desarrollarán propuestas infantiles y, desde las 18:30, se iniciará la colocación de más de mil velas para formar el símbolo de esta campaña internacional.

Se hace un llamamiento a la participación de la vecindad, invitando tanto a personas como a entidades y establecimientos a sumarse a la iniciativa apagando las luces durante la hora señalada o acudiendo a las actividades programadas, reforzando así el compromiso colectivo con la lucha contra el cambio climático y el cuidado del entorno.

ABANCA se suma al apagón

Tanto ABANCA como Afundación y la Universidad Intercontinental de la Empresa se suman este sábado a La Hora del Planeta en su vigésima edición. En A Coruña, ABANCA desconectará la iluminación de los centros de Rúa Nueva 30, Riego de Aga, Espacio Avenida y plaza de Lugo.

Afundación desconectará la fachada y las pantallas de su sede en el Cantón Grande y la UIE hará lo mismo en su campus de la ronda de Nelle.