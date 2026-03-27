A Coruña rinde homenaje a los héroes del Orzán 14 años después de la tragedia

A Coruña ha vuelto a demostrar que no olvida a los conocidos como los “héroes del Orzán”, en un emotivo acto de recuerdo celebrado junto a la playa del Orzán.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quien ha encabezado la representación institucional en una ceremonia marcada por la emoción y el respeto. Junto a él han participado familiares de los héroes, miembros de los cuerpos de seguridad y numerosos ciudadanos que no han querido faltar a la cita.

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Durante el homenaje se ha realizado una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio en memoria del joven estudiante eslovaco y de los tres agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida al intentar rescatarlo en medio de un fuerte temporal.

Catorce años después de aquel suceso, el recuerdo sigue muy presente en la ciudadanía coruñesa. Cada año, este acto se convierte en un símbolo de memoria colectiva y de respeto hacia quienes dieron su vida por salvar la de otros, consolidando el monumento del Orzán como un lugar de homenaje permanente.

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La jornada ha concluido con la colocación de ramos de flores a los pies del memorial, en un gesto sencillo pero profundamente significativo que reafirma el compromiso de la ciudad con la memoria de sus héroes.