A Coruña cerrará el cuarto marzo más seco del siglo

Varias personas, en la playa del Orzán, durante una de las cálidas jornadas de este mes de marzo Quintana

La meteorología coruñesa se levantó en este 2026 con el pie izquierdo. Al menos, en sus dos primeros meses, cuando la ciudad parecía haberse abonado al paraguas con grandes acumulaciones y rachas históricas de precipitaciones –llovió de forma consecutiva durante 42 jornadas y en 47 de las primeras 49– que parecían no tener final. No obstante, después de registrar agua por castigo en enero y febrero, este tercer mes del año se encomendó la misión de hacer todo lo contrario. Y es que, después de 26 jornadas y con una previsión bastante alentadora, A Coruña cerrará el cuarto marzo más seco de este siglo.

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Así lo constatan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la urbe herculina. En lo que va de mes, el Observatorio del Agra do Orzán presenció lluvia en nueve jornadas, aunque tan solo en siete de ellas se superó el litro por metro cuadrado. En total, la estación de Aemet acumuló 39,2 litros por metro cuadrado, una cifra que no esperan que se incremente demasiado de aquí a final de mes.

Un nuevo récord

Cuando no es por lluvia es por calor pero, sea como sea, la ciudad coruñesa parece haberse acostumbrado a batir récords que, mes tras mes, dejan su huella en la historia meteorológica de la ciudad. No obstante, por su posición geográfica, por mucho que el calentamiento global provoque temperaturas poco usuales en A Coruña, todavía es raro presenciar una película en la que la lluvia no sea uno de los actores protagonistas.

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En este caso, los 39,2 litros que por ahora acumulan en el pluviómetro de la Aemet se sitúan en el top 4 de los meses de marzo más secos en lo que va de siglo. Algo que contrasta con los 73 litros que se acumularon hace justo un año y con los 88 litros de media –sobre 15 días de lluvia– que se suelen registrar. Según la serie histórica, este tercer mes de 2026 solo se encuentra por detrás de 2012, con 24 litros; 2002, con 29, y 2021, cuando el Observatorio registró apenas 15 litros por metro cuadrado. Eso sí, apenas tres años antes de iniciar el nuevo siglo, en 1997, no se registró ni una sola jornada húmeda en los 31 días de marzo, aunque la racha seca ya había comenzado previamente en febrero. En total, se registraron 40 jornadas consecutivas secas. Casi lo opuesto a este 2026.

Igual que en 1997, el gran culpable de que este mes de marzo no haya sido tan húmedo como acostumbra se debe a la influencia anticiclónica. “Toda la influencia anticiclónica que no tuvimos durante todo el invierno, la estamos teniendo ahora sí. Los anticiclones gobiernan el clima, porque evitan la llegada de las precipitaciones”, explica el meteorólogo de la Aemet Rafael Sánchez, quien también comenta que, aunque “el efecto es más notable cuanto más hacia el sur sea una población, en las dimensiones de Galicia no hay una gran diferencia”.

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Según el meteorólogo, no se esperan cambios significativos en el tiempo de los próximos días. De hecho, la agencia meteorológica solo contempla la posibilidad de que llueva el próximo sábado, aunque en caso de que así acabe siendo, no se espera registrar más de un litro por metro cuadrado, por lo que no afectaría al top 4.

“Puede caer algo pero seguirá una situación parecida a lo que va de mes, con jornadas secas y temperaturas agradables”, comenta Sánchez. Algo que contrasta con algunas de las últimas jornadas, en las que “el viento frío del norte hace que pueda bajar la sensación térmica”, sentencia el meteorólogo.