Una tienda de Zara en Francia

El buque insignia de Inditex, Zara, es la marca española más valiosa por octavo año consecutivo, con 32.862 millones de euros, que aumentó un 12% frente a 2025, según el informe anual Kantar BrandZ, publicado este jueves por la consultora de marketing Kantar.

El análisis, elaborado a partir de la capitalización bursátil y del valor otorgado por los propios consumidores, destaca que la marca de la empresa fundada por Amancio Ortega "nunca" ha abandonado "el primer puesto desde la creación del ranking".

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"En una era de marcas emergentes, Zara aprovecha al máximo su envergadura. Lo consigue gracias a su liderazgo en diseño, la agilidad de su cadena de suministro y una ejecución omnicanal coherente", afirma.

El resultado, según los datos de Kantar BrandZ, es "una sólida conexión con el consumidor", una "posición de precio premium justificada" y ese "valor de marca" que la sitúa "en lo más alto de la clasificación".

La moda es una de las categorías que influyen de forma decisiva en el panorama global. Así, las seis marcas del sector presentes en el ranking incrementaron su valor conjunto un 11% y representan el 35% del valor total de la clasificación.

Inditex lidera con cinco marcas de rápido crecimiento en el ranking: Zara (1), Bershka (10), Pull&Bear (11), Massimo Dutti (13) y Stradivarius (14), mientras que Mango, que se mantiene en el puesto 15, también brilla, con un valor un 15% superior al del año pasado, superando los 2.110 millones de dólares (1.820 millones de euros).

En España, el valor de las 30 primeras marcas de esta clasificación llega ya a los 124.950 millones de dólares, tras revalorizarse un 27% en el último año y un 47% en los dos últimos, un incremento que supera al registrado en otros mercados europeos y pone de relieve "la capacidad de las marcas españolas para impulsar el éxito empresarial" a nivel local y global, dice el informe.

El primer año de Abanca

También es el primer año para Abanca, con sede operativa en A Coruña, situada en el puesto 24, con un valor de marca de 830 millones de dólares, y para Cupra, "una de las marcas automovilísticas de mayor crecimiento en Europa", según el informe, que se estrena en el puesto 27, con un valor de 604 millones de dólares.

En opinión de la responsable del área de Orientación de Marca de Kantar España, María Granados, "las grandes compañías españolas han incrementado su inversión en marca en los últimos cinco años, pero no deben detenerse aquí".

Y es que, para esta experta, "al ser más relevantes para los consumidores y diferenciarse de competidores globales y locales, las marcas pueden reforzar su poder de fijación de precios, mejorar su resiliencia ante la volatilidad global y crecer tanto a nivel nacional como internacional".