Vetusta Morla anuncia una segunda fecha en A Coruña

Concierto de Vetusta Morla en la playa de Riazor Carlota Blanco

Vetusta Morla redobla su apuesta por A Coruña. El grupo madrileño ha anunciado un segundo concierto en la ciudad, que tendrá lugar el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Coliseum, un día antes de la fecha ya confirmada para el sábado 7. La decisión llega tras la alta demanda de entradas para la primera cita, que ha obligado a ampliar el calendario para dar cabida a su público gallego.

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Las entradas para ambos conciertos salieron a la venta este jueves a las 12.00 horas, con una acogida que vuelve a confirmar el tirón de la banda en la ciudad. De hecho, la organización ha informado de que quedan ya pocas localidades disponibles, tanto para el sábado como para esta nueva fecha del viernes.

El regreso de Vetusta Morla a A Coruña forma parte de su esperada gira ‘Gira de vuelta. Canciones de ida’, con la que el grupo vuelve a los escenarios tras un paréntesis. Será además un retorno especial a una ciudad donde ya dejaron huella: en 2024 reunieron a más de 50.000 personas en la playa de Riazor como cabezas de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia.

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La alcaldesa, Inés Rey, ha destacado que esta doble cita consolida a A Coruña como “una gran potencia cultural del noroeste”, capaz de atraer grandes giras nacionales e internacionales.

Con este anuncio, el Coliseum sigue engordando una programación musical que ya suma decenas de eventos para 2026, con nombres destacados del panorama nacional e internacional, como Aitana, La Reina del Flow, el regreso de La Oreja de Van Gogh o Raphael.