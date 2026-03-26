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A Coruña

Vetusta Morla anuncia una segunda fecha en A Coruña

Josefa Prado
26/03/2026 12:31
Concierto de Vetusta Morla en la playa de Riazor
Carlota Blanco
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Vetusta Morla redobla su apuesta por A Coruña. El grupo madrileño ha anunciado un segundo concierto en la ciudad, que tendrá lugar el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Coliseum, un día antes de la fecha ya confirmada para el sábado 7. La decisión llega tras la alta demanda de entradas para la primera cita, que ha obligado a ampliar el calendario para dar cabida a su público gallego.

Concierto de Vetusta Morla en el Festival Noroeste de A Coruña

A Coruña se apunta al esperado regreso de Vetusta Morla

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Las entradas para ambos conciertos salieron a la venta este jueves a las 12.00 horas, con una acogida que vuelve a confirmar el tirón de la banda en la ciudad. De hecho, la organización ha informado de que quedan ya pocas localidades disponibles, tanto para el sábado como para esta nueva fecha del viernes.

El regreso de Vetusta Morla a A Coruña forma parte de su esperada gira ‘Gira de vuelta. Canciones de ida’, con la que el grupo vuelve a los escenarios tras un paréntesis. Será además un retorno especial a una ciudad donde ya dejaron huella: en 2024 reunieron a más de 50.000 personas en la playa de Riazor como cabezas de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia.

A Coruña se cuela gratis un día en el mundo de Vetusta Morla

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La alcaldesa, Inés Rey, ha destacado que esta doble cita consolida a A Coruña como “una gran potencia cultural del noroeste”, capaz de atraer grandes giras nacionales e internacionales.

Con este anuncio, el Coliseum sigue engordando una programación musical que ya suma decenas de eventos para 2026, con nombres destacados del panorama nacional e internacional, como Aitana, La Reina del Flow, el regreso de La Oreja de Van Gogh o Raphael.

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Conciertos, conciertos y más conciertos: el calendario cultural de A Coruña para el nuevo año 2026

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