Tres nuevos proyectos internacionales y la incorporación de cuatro investigadores avalan el "crecimiento significativo" del CICA de la UDC

María Gelpi (primera por la izquierda) y Roberto Brea (segundo por la derecha), nuevos embajadores del CICA Cedida

La participación en tres nuevos proyectos internacionales y la incorporación de cuatro investigadores (Jonathan Quinson, Javier Souto y David Polo como Ramón y Cajal y Alberto García como Beatriz Galindo Junior) son algunos de los hitos que el Centro de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña ha logrado en 2025, lo avala el "crecimiento significativo" del centro investigador coruñés.

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Así lo explicó en la mañana de este jueves su reciente director, Carlos Platas, en la presentación de resultados, quien además anunció el nombramiento de los nuevos embajadores del CICA, una figura clave para reforzar la visibilidad y el posicionamiento del centro, que recayó este año en la investigadora predoctoral María Gelpi, del grupo Udcsólidos, y el investigador Ramón y Cajal Roberto J. Brea, del grupo de NanoQuímica BioInspirada (BioNanoChem).

Según Platas, este reconocimiento valora la acción de los dos investigadores en la promoción de la marca CICA, "fortaleciendo así la conexión entre la investigación y la sociedad". En este sentido, este es el quinto año en que el centro otorga este premio a su investigadora, siendo las anteriores embajadoras Elena Pazos, del grupo Quimbio, y Socorro Castro, del grupo Udcsolidos.

Ciencia al tejido productivo

En el campo de la transferencia del conocimiento, el centro también continúa avanzando en su misión de aportar la ciencia al tejido productivo. A lo largo de 2025, se organizaron diversas visitas de empresas y representantes de la industria, que tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las líneas de investigación desarrolladas en el CICA, favoreciendo así nuevas oportunidades de colaboración.

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Además, durante la jornada también se anunció que el CICA celebrará a lo largo de este año su décimo aniversario. Esta efeméride estará marcada por un programa de actividades especiales que se irán desvelando progresivamente, con el objetivo de poner en valor la trayectoria del centro y su impacto científico y social.