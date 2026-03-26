Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Tres nuevos proyectos internacionales y la incorporación de cuatro investigadores avalan el "crecimiento significativo" del CICA de la UDC

El centro de la entidad educativa herculina presentó en la mañana de este jueves los resultados de 2025 

Ana Herrero
26/03/2026 11:13
María Gelpi (primera por la izquierda) y Roberto Brea (segundo por la derecha), junto al director del CICA, Carlos Platas
María Gelpi (primera por la izquierda) y Roberto Brea (segundo por la derecha), nuevos embajadores del CICA
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La participación en tres nuevos proyectos internacionales y la incorporación de cuatro investigadores (Jonathan Quinson, Javier Souto y David Polo como Ramón y Cajal y Alberto García como Beatriz Galindo Junior) son algunos de los hitos que el Centro de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña ha logrado en 2025, lo avala el "crecimiento significativo" del centro investigador coruñés.

O novo director do CICA, Carlos Platas, diante do centro investigador

Carlos Platas | “Temos que atraer a xente, pero tamén coidar dos nosos”

Más información

Así lo explicó en la mañana de este jueves su reciente director, Carlos Platas, en la presentación de resultados, quien además anunció el nombramiento de los nuevos embajadores del CICA, una figura clave para reforzar la visibilidad y el posicionamiento del centro, que recayó este año en la investigadora predoctoral María Gelpi, del grupo Udcsólidos, y el investigador Ramón y Cajal Roberto J. Brea, del grupo de NanoQuímica BioInspirada (BioNanoChem).

Según Platas, este reconocimiento valora la acción de los dos investigadores en la promoción de la marca CICA, "fortaleciendo así la conexión entre la investigación y la sociedad". En este sentido, este es el quinto año en que el centro otorga este premio a su investigadora, siendo las anteriores embajadoras Elena Pazos, del grupo Quimbio, y Socorro Castro, del grupo Udcsolidos.

Ciencia al tejido productivo

En el campo de la transferencia del conocimiento, el centro también continúa avanzando en su misión de aportar la ciencia al tejido productivo. A lo largo de 2025, se organizaron diversas visitas de empresas y representantes de la industria, que tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las líneas de investigación desarrolladas en el CICA, favoreciendo así nuevas oportunidades de colaboración.

La artista británica Louise Ward Morris, en el CICA de la UDC

Louise Ward Morris, nueva investigadora de la UDC: "En A Coruña cambiaré por completo la perspectiva de mi trabajo"

Más información

Además, durante la jornada también se anunció que el CICA celebrará a lo largo de este año su décimo aniversario. Esta efeméride estará marcada por un programa de actividades especiales que se irán desvelando progresivamente, con el objetivo de poner en valor la trayectoria del centro y su impacto científico y social.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El edificio del CEI en la Ciudad de las TIC

(IN)VISUAL, de la Diputación de A Coruña, llevará la cultura digital al mayor plató de producción virtual de España
Redacción
Vibo es el último local en sumarse a la propuesta universitaria del grupo Pelícano

A Coruña podrá amanecer de fiesta entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección
Guillermo Parga
Espazo Nature

Espazo Nature ofrece para Semana Santa una propuesta innovadora que combina turismo, actividades al aire libre y gastronomía
Redacción
El ideal gallego

La OSG conquista Londres: entradas agotadas para su concierto en Cadogan Hall
Redacción