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A Coruña

Talan un árbol de varios metros de altura en Méndez Núñez

Se trata de un castaño que estaba seco, y  que será sustituido por un roble

Abel Peña
Abel Peña
26/03/2026 14:37
Tala de un castaño en Méndez Núñez.jpg
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Javier Alborés
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Las motosierras han visitado esta mañana los emblemáticos jardines de Méndez Núñez, para talar un enorme ejemplar de castaño, de ocho metros de alto, que durante décadas ha proyectado su sombra en este rincón de A Coruña. Sin embargo, fuentes municipales señalan que estaba ya muerto y seco y que la precaución obligaba a su talado.  

En María Pita señalan que será sustituido por un roble, un árbol autóctono aunque, por supuesto, no tendrá el porte del castaño que desaparece. La alcaldesa, Inés Rey, destacó recientemente el plan de replantación municipal, que persigue añadir más árboles, pero señaló que, al tratarse de seres vivos, tienen un final

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