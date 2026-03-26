Tala de un castaño en Méndez Núñez.jpg Javier Alborés

Las motosierras han visitado esta mañana los emblemáticos jardines de Méndez Núñez, para talar un enorme ejemplar de castaño, de ocho metros de alto, que durante décadas ha proyectado su sombra en este rincón de A Coruña. Sin embargo, fuentes municipales señalan que estaba ya muerto y seco y que la precaución obligaba a su talado.

En María Pita señalan que será sustituido por un roble, un árbol autóctono aunque, por supuesto, no tendrá el porte del castaño que desaparece. La alcaldesa, Inés Rey, destacó recientemente el plan de replantación municipal, que persigue añadir más árboles, pero señaló que, al tratarse de seres vivos, tienen un final