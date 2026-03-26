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A Coruña

Renfe suprimirá después de Semana Santa la única conexión directa entre A Coruña y Barcelona

El tren sustituirá la urbe herculina por Vigo en su origen o destino en la comunidad gallega

Dani Sánchez
Dani Sánchez
26/03/2026 18:37
Alvia A Coruña-Barcelona, a su paso por Castilla, entre las provincias de Palencia y Burgos
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Carlos Pérez Fontana
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El tren más problemático de A Coruña dejará de ser un problema después de Semana Santa. Y es que, después de acumular múltiples quejas por largos retrasos y transbordos obligados, Renfe suprimirá la única conexión directa con Barcelona a partir del próximo 7 de abril. En su lugar, Vigo será la beneficiaria de este proceso. La ciudad olívica, que hasta ahora se repartía con la herculina el origen y el destino del convoy (cuatro días parte desde A Coruña y tres desde Vigo) será la única urbe gallega con relación directa con la Ciudad Condal.

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A pesar de su escasa frecuencia, el servicio, creado en los años 90 como una evolución del diurno que ya cubría este trayecto, era una alternativa al nocturno hacia Cataluña. Algo que se incrementó todavía más tras la supresión de los trenes hotel, con la llegada de la pandemia. En los últimos meses, los continuas demoras en las frecuencias originaron el malestar entre los usuarios.

Continuas afecciones

Algo que secundaron los sindicatos. De hecho, según explicaron CGT Galicia y Alferro en una carta enviada este mismo mes a Renfe, entre el 12 de diciembre y el 20 de enero aseguran haber detectado que el tren llegó a destino con un retraso superior a los 60 minutos en el 44% de los viajes, y, en, al menos un 22%, superó los 90 minutos de demora. Lo que convierte un viaje en tren en un auténtica odisea. La semana pasada incluso excedió las cuatro horas de retraso.

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Así, aunque la operadora pública no ha aclarado las razones por las que suprime el servicio, expertos ferroviarios explican que no es más que una "optimización del servicio". Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda llegar a A Coruña. Pero, para poder hacerlo, será necesario realizar enlace en Santiago de Compostela.

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