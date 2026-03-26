Malasa, proveedor de Inditex, apuesta por crecer en Cerceda: "Es una decisión estratégica y emocional"

El presidente de Malasa, Javier Patiño, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, visitan las instalaciones de Cerceda Malasa

Grupo Malasa, proveedor de Inditex, apuesta por Cerceda como base para consolidar y expandir su actividad como compañía de referencia en los sectores del comercio minorista, el contrato y la obra civil. Así lo confirmó el presidente del Grupo, Javier Pérez Patiño, en el marco de una visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del alcalde de este municipio, Juan Manuel Rodríguez, a las instalaciones de la compañía en el Polígono de O Acevedo.

En el marco de esta visita, Javier Pérez aseguró que mantener "el arraigo local" es una "decisión estratégica y emocional", y una muestra de la "confianza en el potencial industrial de Galicia”. Lo dijo en referencia a la ampliación que está ejecutando la empresa en O Acevedo, que permitirá añadir casi 12.000 metros cuadrados a los 60.000 actuales.

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El presidente del grupo recordó el nacimiento de la empresa hace más de 30 años como una ferretería familiar y la evolución que ha llevado a Grupo Malasa a convertirse en un grupo industrial internacionalizado.

Actualmente, la compañía cuenta con seis plantas productivas y una plataforma logística en España, así como una planta en México. “A día de hoy, el 50 % del negocio es internacional, con presencia en 90 países y más de 45.000 proyectos ejecutados”, detalló.

Javier Pérez destacó que ha sido “un crecimiento basado en el esfuerzo, la innovación, y el compromiso con el entorno", en el que hemos tratado siempre de mantener la "esencia, de empresa familiar, y también de compromiso con la calidad en el diseño y fabricación”.

Asimismo, destacó al equipo, integrado por casi 1.200 personas empleadas en España y México, como pilar indispensable de esta evolución. En este sentido, detalló que, en Cerceda, Malasa cuenta con un equipo de 800 personas, sumando talento en perfiles de muy alta especialización.

Grupo Malasa es una destacada empresa gallega con más de 30 años de experiencia, especializada en el desarrollo integral, diseño, fabricación e instalación de mobiliario a medida (madera, metal, cristal, solid surface) y otras soluciones constructivas. Lidera proyectos internacionales de interiorismo y obra civil para restauración, oficinas y el sector residencial.