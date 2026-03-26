'Lúa' convierte el Palacio de la Ópera de A Coruña en el West End londinense

Lúa y Xoán bailan durante una de las escenas Germán Barreiros

Es cuestión de días que la Sinfónica de Galicia emprenda una histórica gira británica que, de antemano, ya se ha asegurado ser un éxito. Sin embargo, el proceso de preparación parece incluir el empaparse no solamente del programa de Rogelio Groba, Manuel de Falla o el ‘Bolero’ de Ravel, sino también de la comunión perfecta entre música clásica y espectáculo popular que triunfa en las islas: los musicales. Desde el pasado día 20 y hasta estes viernes, el Palacio de la Ópera acoge la representación de ‘Lúa’, una historia creada, guionizada y musicalizada por Fernando Briones que ha ido acumulando ovaciones en la decena de pases hasta el momento. La de la noche de ayer, no obstante, fue la primera para un público general.

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Quizás, el mayor mérito, por lo difícil que resulta dar con la fórmula de un punto intermedio exacto que contente a todos los públicos, es el condensar la esencia de tantas y tantas obras de las que bebe, a las que homenajea y a las que pide permiso para narrar una historia muy de equipo, con recursos y lugares comunes de toda la vida. ‘Lúa’ tiene algo de ‘High School Musical’, cosas de ‘Peter Pan’ y los cuentos de hadas de Disney, así como de comedia costumbrista y una profunda defensa de la Galicia marinera. Por eso, meter dentro de esa coctelera a jóvenes talentos locales con una de las mejores orquestas de España a su servicio no era tarea fácil. .

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Robbie Williams

Puede decirse que la temática de la obra pasa por la historia de superación de una joven, Lúa, que persigue su sueño de ser cantante mientras ayuda en la pescadería de sus padres. La llegada de Xoán, un migrante argentino retornado, despierta en ella el talento y la ambición, y generan un vínculo que le da la vuelta al pueblo. Para escenificarlo, la puesta en escena es propia de superproducción nacional, mirando de frente a los ojos de algunos espectáculos del West End londinense

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Especial mención merece Daniela Quiza, quien a sus 15 años carga sobre sus hombros con la mitad del peso de la obra. Hace apenas tres, en el Monte do Gozo, tuvo la suerte de que Robbie Williams le dedicase ‘Love my life’ en directo. Estaba junto a su padre, el barítono Borja Quiza, de quien ha heredado sin duda la fuerza de su voz, como demuestra en su solitario momento de ‘No habrá miedo’. También sería injusto no mirar a Gael Generelo en el papel de Xoán. Y todo ello diciendo “neno”, “el Dépor” o “e logo ti de quen es?”.