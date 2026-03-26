Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bomberos extinguen un incendio en un tejado de A Coruña

El incendio se localiza en Antonio Pedreira Ríos

Abel Peña
Abel Peña
26/03/2026 09:51
incendio en Antonio Pedreira Ríos
incendio en Antonio Pedreira Ríos
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los Bomberos acudieron a las 09.20 horas al número 50 de la calle Antonio Pedreira Ríos, donde se había declarado un incendio junto a las Casas de Franco.  La Policía Local cortó la calle para que pudieran actuar los Bomberos mientras muchos vecinos abandonaban sus casas. También acudió la Policía Nacional y Urgencias Médicas. 

Sin embargo, el fuego no parece haberse extendido, así que es de esperar que puedan volver a sus hogares dentro de poco. entre ellos, una mujer de más de cien años que avanzaba con dificultad con su tacatá y muchos vecinos en pijama. Prácticamente todo el edificio fue evacuado por iniciativa propia por los vecinos, que se llevaron consigo a sus mascotas ante los gritos de "¡Fuego!". 

Nadie resultó intoxicado. Conviene recordar que los Bomberos aconsejan permanecer en las casas cuando se declare un incendio, puesto que el mayor peligro es inhalar humo cuando se bajan las escaleras. 

Ante el frío reinante, algunos espectadores arrojaron desde la ventana mantas para que pudieran abrigarse. Los Bomberos tuvieron que utilizar la autoescalera para examinar el foco. Este se encontraba debajo en un cuarto piso. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una mujer fotografia algunas de las estatuas cubiertas, esta mañana, en la plaza del Humor

A Coruña amanece con sus estatuas cubiertas por un burka
Dani Sánchez
incendio en Antonio Pedreira Ríos

Los Bomberos extinguen un incendio en un tejado de A Coruña
Abel Peña
Mercedes Queixas, Francisco Jorquera, Avia Veira y David Soto, a la entrada de un pleno

El BNG presentará hoy a Avia Veira como su candidata para las municipales de 2027
Abel Peña
Viandantes caminando por La Marina el pasado fin de semana, aprovechando el buen tiempo carlota blanco

La población de A Coruña sube otro peldaño: roza ya los 254.000 habitantes
Abel Peña