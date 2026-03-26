Los Bomberos extinguen un incendio en un tejado de A Coruña

incendio en Antonio Pedreira Ríos CEDIDA

Los Bomberos acudieron a las 09.20 horas al número 50 de la calle Antonio Pedreira Ríos, donde se había declarado un incendio junto a las Casas de Franco. La Policía Local cortó la calle para que pudieran actuar los Bomberos mientras muchos vecinos abandonaban sus casas. También acudió la Policía Nacional y Urgencias Médicas.

Sin embargo, el fuego no parece haberse extendido, así que es de esperar que puedan volver a sus hogares dentro de poco. entre ellos, una mujer de más de cien años que avanzaba con dificultad con su tacatá y muchos vecinos en pijama. Prácticamente todo el edificio fue evacuado por iniciativa propia por los vecinos, que se llevaron consigo a sus mascotas ante los gritos de "¡Fuego!".

Nadie resultó intoxicado. Conviene recordar que los Bomberos aconsejan permanecer en las casas cuando se declare un incendio, puesto que el mayor peligro es inhalar humo cuando se bajan las escaleras.

Ante el frío reinante, algunos espectadores arrojaron desde la ventana mantas para que pudieran abrigarse. Los Bomberos tuvieron que utilizar la autoescalera para examinar el foco. Este se encontraba debajo en un cuarto piso.