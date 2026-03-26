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A Coruña

La tapería más famosa del centro de A Coruña abrirá, como mínimo, un tercer local

La idea de la propiedad es poder vender el producto fuera de la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/03/2026 19:24
La terraza de Vita-K en la calle de la Estrella
La terraza de Vita-K en la calle de la Estrella
Carlota Blanco
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Hace algo más de 15 años, la propiedad de La Bombilla, santo y seña del pincho coruñés de toda la vida, decidió dar un paso que muchos consideraron valiente y otros excesivamente atrevido: marcharse con las recetas a unos pocos metros distancia, en el número 13 de la calle de la Galera, y crear un concepto muy sencillo: cañas, vinos y tapas (Cavita). Las tapas en cuestión eran exactamente las mismas que habían trabajado toda la vida, aunque con algo más de espacio tanto para las cocineras como para el servicio, que pasó de moverse en una barra de apenas cuatro metros a hacerlo en una herradura ‘360’. El éxito les acompañó desde el primer día al último, que fue el pasado verano con motivo de su jubilación definitiva. En su traspaso dejaron algo más que un local. Entonces era ya una marca consolidada, a la que la propiedad del Orballo ha sabido dar continuidad con visión de mercado.

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El ahora llamado Vita-K abrió un segundo establecimiento con terraza, medio centenar de mesas y el pago con tarjeta admitido en el número 12 de la calle de la Estrella. Posiblemente, el meollo de la hostelería coruñesa ahora mismo. Codo con codo con el Charrúa, el Cunqueiro o A Mundiña. Lo hizo con un éxito inmediato de público y sin perder esa característica común de las tapas por debajo de los dos euros. Fue solamente un punto y seguido en una expansión que dará en un tercer Vita-K, como mínimo, lejos del centro. “No tenemos una fecha exacta para seguir creciendo, pero en principio será en la ciudad, en la zona de Cuatro Caminos”, asegura el gerente, Andy García, que también apunta a llevar el concepto más allá del límite urbano.

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Lo que es seguro que es la clave del éxito es no tocar ni un ápice una fórmula que comenzó en la esquina de la Bombilla, se emancipó y actualizó ligeramente, y que siempre ha respetado los precios populares, la sencillez y la tradición. “El local está en el mejor momento: el de la calle de la Galera va como un tiro y el de la calle de la Estrella ha tenido muy buena aceptación”, confiesa la propiedad de lo que puede considerarse una marca de comida coruñesa CTV. Su antecesor, La Bombilla, ha sido reconocida además con un Solete Repsol. 

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