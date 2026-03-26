La población de A Coruña sube otro peldaño: roza ya los 254.000 habitantes
En solo un año, la cifra ha aumentado en casi 2.500 vecinos debido a las buenas condiciones socioeconómicas
La población en A Coruña sigue con esa tendencia ascendente que inició hace unos pocos años y ya suma casi 254.000 vecinos o, para ser más exactos, 253.964, según el cómputo provisional del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de enero de este año. Quizá cuando se confirme, dentro de unos meses, sean algunos más, porque el alza parece innegable.
En noviembre del año pasado, el INE confirmó la cifra de más de 251.543 habitantes en A Coruña. Es decir, que en un año ha crecido en 2.421 vecinos. La población lleva aumentando desde 2022, pero el ritmo es cada vez más pronunciado, puesto que entre 2023 y 2024, solo había aumentado en 1.525 personas.
En todo caso, el geógrafo Andrés Precedo Ledo, experto en este campo, sostiene que no hay que fijarse tanto en el municipio, como en toda el área metropolitana. “La ciudad hoy es mayor que su municipio, que es muy pequeño, hay que mirarla dentro de su área”, explica. Primero se pobló A Coruña a costa de los núcleos limítrofes. Luego crecieron estas poblaciones a costa de A Coruña, cuando los habitantes se desplazaron a la periferia en busca de vivienda más barata, y ahora crecen al unísono.
Precedo está convencido de que esta situación que vive A Coruña no es coyuntural, en el sentido de que se debe sobre todo a un desarrollo económico muy importante, dado que la ciudad se ha convertido, junto con Vigo, en uno de los polos económicos de la comunidad.
6.684 personas por kilómetro cuadrado viven en A Coruña, uno de los municipios más densamente poblados de España
Esto es importante porque si A Coruña crece es gracias a la inmigración a la que atraen las oportunidades laborales. En este sentido, es importante la existencia en Arteixo de la sede central de Inditex. El gigante textil se basta solo para alterar la tendencia a favor de A Coruña. Es un fenómeno solo comparable con el de Älmhult, ciudad sueca que acoge el emporio de muebles Ikea. Pero también hay que recordar otros generadores de empleo, como el potente polo de Tecnología de Información y Comunicación (TIC).
El crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, lo que quiere decir que los nacimientos no compensan las muertes, aunque el geógrafo advierte de que, en el caso de A Coruña, la natalidad ha aumentado ligeramente con respecto a otras partes de Galicia. “No hay ninguna circunstancia que invite a pensar que vayan a cambiar las cosas –concluye Precedo–. La tendencia demográfica seguirá siendo creciente en el área”.
La vivienda
Por supuesto, este crecimiento en la demografía supone un consiguiente aumento de presión en los servicios e infraestructuras que ofrece la ciudad. El primer problema que viene a la mente es la vivienda, que en A Coruña no ha dejado de encarecerse. El Ayuntamiento ha tratado de paliar el problema topando los precios del alquiler con la declaración de zona tensionada, aunque eso no sirva para aumentar la oferta.
“Hay una voz que alzar, porque no se está invirtiendo lo que nos correspondería”, explica Precedo, que recuerda que hay un retraso considerable en el desarrollo de infraestructuras que sirvan para mejorar la movilidad, como el Vial-18 o la Cuarta Ronda. Otro ejemplo es el tren de cercanías, un proyecto que nunca se ha tomado en serio.
“Municipios, Xunta, Gobierno central. Todos tienen que ponerse de acuerdo”, reclama. En primera línea está el desafío de gobernar A Coruña y los municipios limítrofes como lo que son realmente, una unidad. En este sentido, Precedo denosta los continuos enfrentamientos entre alcaldes, que impiden avances en servicios como el transporte o la recogida de basura desde hace años. “Este crecimiento demográfico es un llamada a la planificación supramunicipal, porque es el ámbito en el que se mueve la gente”, recuerda.
En todo caso, A Coruña está creciendo a buen ritmo. Actualmente se está acabando el barrio de Xuxán, y las obras para el de San Pedro de Visma se encuentran avanzadas. A más largo plazo, el polígono de Monte Mero acogerá por sí solo más de 4.000 viviendas, de las que un 20% serán de protección oficial
Es verdad que, con estos desarrollos, A Coruña está agotando su suelo fácilmente urbanizable, y que si quiere seguir creciendo, lo tendrá que hacer fuera de unos límites. A fin de cuentas, estos se encuentran nada más que sobre el papel.
El agra do orzán es el barrio que más población alberga
Como suele ocurrir en una ciudad que crece por la influencia de la inmigración, es el Agra do Orzán, el barrio multicultural por antonomasia, el que más ha percibido este incremento. Solo el año pasado su densidad de población creció en 2.000 personas por metro cuadrado, más que cualquier otro barrio. Es aquí donde se hace más clara la falta de infraestructuras que padecen algunos lugares, sobre todo de espacios al aire libre, aunque recientemente el Ayuntamiento inauguró el Parque del Observatorio.