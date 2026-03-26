La OSG conquista Londres: entradas agotadas para su concierto en Cadogan Hall

La Orquesta Sinfónica de Galicia afianza su proyección internacional con un nuevo hito, entradas agotadas para su concierto en Cadogan Hall, en Londres, previsto para el próximo 15 de abril, dentro de su gira por el Reino Unido.

El lleno absoluto en la capital británica confirma el nivel y la proyección internacional de la agrupación coruñesa, que llevará su música a algunos de los auditorios más prestigiosos de Gran Bretaña entre el 10 y el 17 de abril. Más allá de Londres, el resto de citas mantienen un ritmo de venta muy positivo en ciudades como Bristol, Manchester o Birmingham, consolidando así su presencia en el circuito internacional.

Desde el Gobierno municipal, la alcaldesa Inés Rey destacó que este éxito “demuestra que el prestigio de la Sinfónica va más allá de nuestras fronteras”, subrayando la apuesta por reforzar la proyección exterior de uno de los grandes emblemas culturales de la ciudad.

La gira, inédita para la orquesta, supone tanto un reconocimiento como un desafío. En su repertorio, la OSG apostará por un programa con fuerte acento español, incluyendo obras clave como 'El sombrero de tres picos' o el 'Concierto de Aranjuez', junto a piezas de raíz gallega como 'Danza Meigas', de Rogelio Groba, y 'Ruada', de Fernando Buide, que además será estreno.