La Ciudad Vieja de A Coruña cierra filas en torno al Ayuntamiento y cancela su movilización de protesta

quintana. desperfectos en la plaza de las bÃ¡rbaras y en la ciudad vieja EC

La movilización que preparaban los vecinos de la Ciudad Vieja de cara al 20 de mayo, en la que intentaban involucrar a todos los actores sociales del barrio, ha quedado cancelada. El motivo es que la zona está incluida en el plan municipal de mantenimiento de aceras, por lo que la agrupación de residentes dará un margen de confianza.

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La fecha en cuestión no era al azar, ya que coincidía con el día de Santo Domingo de la Calzada, del que curiosamente existe una imagen en el barrio. La intención de los vecinos era que participasen desde los colegios a los militares, marcando los puntos negros de mantenimiento en la Ciudad Vieja. “Esta intervención incluirá la reparación de todas aquellas incidencias puntuales que se detecten en el barrio, tras una revisión previa de todas las calles por parte de la empresa encargada del mantenimiento. Además, la asociación vecinal ofrecerá su ayuda al remitir al Ayuntamiento una lista de puntos ya localizados”, asegura el presidente de los vecinos, Leonardo Méndez. “Todo eso deja sin efecto la protesta del 20 de mayo”, añade.

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Se trata, por lo tanto, de un momento de máxima sintonía entre residentes y Gobierno local, tras el anuncio del control del censo en el tráfico rodado mediante una aplicación.