La Cámara de Comercio de A Coruña presenta la programación de actividades formativas

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro

La Cámara de Comercio de A Coruña ha lanzado la nueva programación de actividades formativas de los meses de abril y mayo dirigidas a empresas, profesionales y emprendedores de su demarcación, con el objetivo de fortalecer sus competencias y mejorar su competitividad en un entorno económico en constante transformación.

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La nueva programación, con 17 actividades formativas, incluirá acciones presenciales, online y en formato streaming, orientadas a cubrir necesidades actuales en ámbitos como gestión empresarial, digitalización, innovación, internacionalización, habilidades directivas y desarrollo profesional.

La Cámara explica que de este modo reafirma así su compromiso con el tejido empresarial, manteniendo una oferta formativa de calidad, adaptada a las nuevas demandas del mercado y a las necesidades reales de empresarios, profesionales y emprendedores.