(IN)VISUAL, de la Diputación de A Coruña, llevará la cultura digital al mayor plató de producción virtual de España

El edificio del CEI en la Ciudad de las TIC Quintana

Esta primavera, la cultura digital contemporánea tomará la ciudad de A Coruña con el nacimiento de (IN)VISUAL, un nuevo ciclo de música audiovisual impulsado por la Diputación de A Coruña, que tendrá lugar en el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el mayor plató de producción virtual de España, ubicado en la Cidade das TIC.

Las experiencias de este novedoso evento de arte y tecnología en Galicia se desarrollarán los sábados 2, 9, 16 y 23 de mayo, con un total de cuatro conciertos LIVE AV y un cartel que contará con artistas de referencia en la cultura audiovisual contemporánea: MAOTIK, Marta Verde & José Venditti, Estela Oliva & Ana Quiroga y MIL111. Las entradas para esta primera edición ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla.

El proyecto está impulsado por la Diputación de A Coruña, con la curaduría de HITO: cultura y tecnología, en el marco del CEI Lab, una iniciativa promovida por el Departamento de Desarrollo y Transición Ecológica de la Diputación. Su objetivo es impulsar proyectos emprendedores de base digital y tecnológica, contribuyendo a la vertebración territorial de la provincia mediante la innovación y el desarrollo sostenible.

A Coruña, punta de lanza de la cultura tecnológica contemporánea

Más que un evento musical, (IN)VISUAL se plantea como un dispositivo cultural que conecta territorio, tecnología y creación, invitando a imaginar cómo serán los espacios culturales de la A Coruña del futuro.

Concebido como una experiencia singular, el ciclo funciona como un relato de la ciudad que está por venir. La propuesta se sitúa en un punto de tensión estética entre dos mundos: el de una infraestructura industrial vinculada al pasado productivo —la antigua Fábrica de Armas, donde hoy se ubica el CEI— y el de las prácticas digitales que están redefiniendo el presente y el futuro de la cultura.

El evento se desarrolla en un espacio industrial que conserva la memoria material de A Coruña como ciudad de trabajo y transformación. Sobre este escenario emergen lenguajes artísticos profundamente contemporáneos como el LIVE AV, prácticas audiovisuales que combinan sonido, imagen y tecnología en tiempo real. Esta superposición construye una narrativa basada en la oposición y la continuidad entre lo industrial y lo digital, el pasado y el futuro, la tradición y la innovación.

(IN)VISUAL aspira a convertir el CEI en un espacio cultural de vanguardia, atento a las nuevas prácticas artísticas surgidas de las digitalidades contemporáneas y como motor de progreso también en el ámbito simbólico.

Se trata de un proyecto articulado en torno a la relación entre tecnología y creación cultural, que fomenta la reflexión y la experimentación en nuevos lenguajes audiovisuales mediados tecnológicamente. (IN)VISUAL se abre a nuevos espacios, nuevos públicos y nuevas sensibilidades, proponiendo nuevas formas de creación para audiencias educadas en la pantalla.

En este diálogo entre tiempos y lenguajes, (IN)VISUAL proyecta una nueva imagen de A Coruña: una ciudad conectada con la cultura tecnológica contemporánea, abierta a nuevas formas de creación y capaz de activar espacios industriales como motores simbólicos de futuro.

Así, el evento no solo presenta contenidos artísticos, sino que refuerza la idea de que iniciativas como esta forman parte de un relevo estético, social y tecnológico que redefine el ecosistema cultural de la ciudad.

A través de una narrativa basada en conceptos como futuro, digitalidad, cultura contemporánea, experimentación y experiencia, (IN)VISUAL se dirige tanto al público general interesado en la innovación como, especialmente, a una audiencia vinculada a la cultura contemporánea y a las prácticas artísticas experimentales.