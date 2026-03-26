Varias terrazas de la calle de la Franja, en una imagen de 2021 Quintana

Un apagón que duró un par de horas, de noche y en pleno fin de semana, afectó hace 25 años a los locales de hostelería de la Franja y la Galera, dos de las principales calles del tapeo coruñés. El origen de esa inesperada fase de oscuridad fue una avería en el generador de Torreiro, que dejó sin luz no solo a los bares sino también a las viviendas de la zona. Hace 50 años, el 26 de marzo de 1976, El Ideal Gallego hacía balance de los días que Peña Bermúdez ocupó la alcaldía de forma interina, durante los cuales se realizaron mejoras en la avenida de A Sardiñeira, según relató el propio concejal. Hace un siglo, tal día como hoy de 1926, el diario relataba cómo una mujer se precipitó al agua desde uno de los muelles interiores de la Dársena.

Lunes, 26 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Una avería en el generador de Torreiro deja a oscuras la Franja y la Galera

Un avería eléctrica en el generador que Unión Fenosa tiene en la calle Torreiro dejó sin luz las viviendas y establecimientos de hostelería de las calles de la Franja y la Galera. El apagón, que se produjo en la medianoche de ayer, 25 de marzo de 2001, y duró aproximadamente dos horas, cogió por sorpresa a los hosteleros y a las numerosas personas que, en ese momento, cenaban o tomaban una copa en los locales del centro, justo en la hora punta, cuando los establecimientos se encuentran llenos de clientes.

Según la propietaria de uno de los bares, los operarios de Unión Fenosa llegaron con gran rapidez para reparar la avería. Sin embargo, mientras intentaban detectar el error que había ocasionado el apagón, se produjo una pequeña explosión que causó que las farolas de la calle se quedaran sin luz. Durante unos momentos toda la zona quedó a oscuras. Varios hosteleros se lamentaron de que la falta de luz, pese a que sólo duró dos horas, les ocasionó pequeñas pérdidas económicas.

Por otra parte, más de cinco mil personas asistieron ayer a la Feria de la Primavera de Curtis, lo que superó las previsiones de la organización. La cita es un referente para el mundo agrícola de toda la comarca y este año 2001 contó con alicientes como una degustación gratuita de carne de ternera y diversos talleres destinados a los más pequeños.

Viernes, 26 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Peña Bermúdez impulsa mejoras en la Sardiñeira

Le hemos preguntado a Peña Bermúdez por sus actividades al frente del Ayuntamiento, durante estos días que ha ejercido interinamente la alcaldía. Cuestiones de rutina, nos ha respondido, pero podéis decir que se ha adecentado mucho la avenida de la Sardiñeira, que buena falta le hacía, añadió.

Mientras tanto, para tratar de la organización de actividades, de la situación económica, de la formación y elección de una nueva junta directiva que se encargue de regir los próximos destinos de la asociación, “Xuventudes Musicales” convoca para el sábado, 27 de marzo de 1976, a las cuatro de la tarde, una asamblea general de socios, a los que se ruega puntualidad, en los locales de la Compañía de María. “Xuventudes” pretende continuar sus caracterizadas actividades interrumpidas.

Viernes, 26 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Una mujer se arroja al mar desde la Dársena

Próximamente a las once de la noche de ayer, 25 de marzo de 1926, se arrojó al mar desde uno de los muelles interiores de la Dársena, la joven Aurora Morano Rebollido, de 26 años, soltera, obrera de una fábrica de conservas, que vive con un hijo suyo de corta edad, en la calle del Tren, Corralón número 7, en unión de su madre Dolores Rebollido y de su padrastro Ángel García Díez, de 43 años, empleado en la fábrica de refinería de petróleo de los señores Mesa y Compañía.

Por otra parte, a las diez de la noche de ayer llegó a nuestro puerto, procedente de los puertos del Pacífico y Habana, el vapor inglés “Oropesa”, con 80 pasajeros para La Coruña y 277 en tránsito, saliendo horas más tarde para Santander, La Pallice y Liverpool. En la noche de hoy es esperado, procedente de La Habana, el vapor holandés “Maasdam”, con 76 pasajeros para este puerto.