Espazo Nature ofrece para Semana Santa una propuesta innovadora que combina turismo, actividades al aire libre y gastronomía

Espazo Nature Cedida

La llegada de la Semana Santa marca uno de los primeros periodos clave para el turismo en Galicia. En la costa de Razo, Espazo Nature consolida su posicionamiento como propuesta turística con una oferta centrada en la naturaleza, la sostenibilidad y la diversificación de experiencias.

El complejo, inaugurado en junio 2024, integra en un mismo espacio tres opciones de alojamiento, una amplia oferta de actividades al aire libre y una propuesta gastronómica que combina la tradición gallega con un enfoque actual. Su ubicación, en un entorno natural como la playa de Razo —uno de los arenales más extensos del litoral gallego—, permite ofrecer una experiencia vinculada tanto al descanso como al turismo activo, especialmente en primavera, cuando se reduce la afluencia de visitantes.

Uno de los ejes de su propuesta es la diversa oferta de actividades, orientada a distintos perfiles de viajero. Entre ellas, se incluyen paseos a caballo, surf en una de las playas más reconocidas de Galicia, rutas en bicicleta eléctrica o experiencias de bienestar como masajes, así como el nuevo programa antiestrés, en colaboración con el Balneario termal de Carballo. Esta diversificación permite configurar estancias personalizadas, combinando ocio activo y descanso.

En cuanto al alojamiento, Espazo Nature dispone de diferentes tipos —cabañas, villas y glamping— diseñadas bajo criterios ecosostenibles. Entre las opciones, destaca la Gran Villa, con capacidad para seis personas y equipada con piscina climatizada mediante energía renovable. El glamping, pensado para parejas, completa la propuesta con una alternativa que combina contacto con la naturaleza y confort.

El complejo cuenta también con Espazo Gastro, con una propuesta culinaria centrada en el producto local y de temporada que combina tradición gallega y cocina contemporánea, con especial protagonismo de los arroces.

Una apuesta firme por el turismo ecosostenible

Las construcciones, realizadas en madera y elevadas sobre el terreno, buscan reducir el impacto ambiental e integrarse en el paisaje. Además, incorporan soluciones como cubiertas ajardinadas o sistemas de eficiencia energética.

Espazo Nature se consolida así como una opción turística que va más allá del alojamiento, integrando naturaleza, actividades, bienestar y gastronomía. Todo ello en colaboración con entidades y profesionales del entorno. De esta manera, desde su reciente apertura en 2024, la empresa ya se está consolidando como un polo de dinamización local en la comarca gallega de Bergantiños.