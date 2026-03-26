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A Coruña

El espíritu emprendedor se luce en Cesuga: “Es un éxito unir a empresas y talento”

Cientos de personas pasaron hoy por su campus por la octava edición de la feria Young Talent de EFBS

Ana Herrero
26/03/2026 18:58
Ambiente esta mañana durante la feria de talento en el campus de Cesuga
Ambiente esta mañana durante la feria de talento en el campus de Cesuga
Javier Alborés
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Cientos de estudiantes, graduados y trabajadores se reunieron hoy en el campus de Cesuga para demostrar su talento y ganas de conseguir un empleo. Y es que este centro acogió la octava edición de la feria Young Talent de EFBS Grupo Educativo, por la que pasaron más de 400 participantes y alrededor de 50 representantes de empresas que reconocieron tal evento como la ocasión perfecta para buscar el talento del futuro. Un objetivo que el propio grupo educativo, según expresa Meritxell Baro, su directora de Admisiones y Comunidad, persigue: “Siempre es un éxito unir a las empresas y el talento”

Young Talent 2025

Estas son algunas de las empresas que estarán buscando talento este jueves en Young Talent

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En la feria hubo stands de las empresas para darse a conocer y otras actividades idóneas para la captación de talento, entre las que sobresalió el ‘Reto 30’, un formato en el que los seleccionadores de las empresas escucharon pequeñas presentaciones (de apenas 30 segundos) de estudiantes, graduados o perfiles sénior. Si uno de ellos les convencía, podían entrevistarlos en un cara a cara más tarde

Una participante se presentaba esta mañana a las empresas durante el 'Reto 30'
Una participante se presentaba esta mañana a las empresas durante el 'Reto 30'
Javier Alborés

“Es muy enriquecedor porque en una sola jornada pueden ver a muchas empresas que quizá ni siquiera conocían”, comenta Baro sobre los participantes. Lo mismo con las empresas: “Consiguen centralizar mucho el trabajo, porque pasan aquí 400 o 500 personas y van a conseguir ver muchos más perfiles cara a cara que en otro formato”. El volumen de personas, de hecho, motivó que se celebrase por primera vez en el campus de Cesuga: “Aquí tenemos más espacio, zonas más amplias, y se identifica como algo nuestro”. 

Encontrar perfiles

Así lo atestiguan representantes como Mila Aneiros, del Grupo Leche Celta: “La experiencia es muy satisfactoria, nos da mucha visibilidad y enfoque de cómo está ahora el mercado”. Su empresa, que participaba por tercer año en la feria, busca perfiles de todo tipo. Y los encuentra: “El año pasado tuvimos de EFBS una alumna del ciclo de Marketing que hizo sus prácticas con nosotros”. 

Mila Aneiros, en el stand de su empresa esta mañana
Mila Aneiros, en el stand de su empresa esta mañana
Javier Alborés

También Claudia Vázquez, de Merlin Software, se muestra contenta con el devenir del evento: “El ambiente es ideal para conocer a la persona, en una entrevista normal no sería tan fácil”. En su caso buscaban un perfil bastante técnico, pero les sirvió para “conocer a todos los perfiles”: “Somos una empresa joven que pasó de empezar con dos personas a ahora pasar de las 50, con lo que se va haciendo necesario conocer perfiles de negocio u otras áreas porque seguimos creciendo y lo vamos a necesitar”. “La experiencia aquí es muy buena, para ellos es una oportunidad de demostrar que tienen ganas”, resume. 

Claudia Vázquez, en el stand de su empresa
Claudia Vázquez, en el stand de su empresa
Javier Alborés

Eso, de hecho, confirman los propios participantes, como Lucía Noceda, recién graduada en Comercio y Marketing: “Me pareció una gran oportunidad para poder darte a conocer a distintos sectores. Te hacen sentir muy a gusto, con total tranquilidad, y lo recomiendo 100% para quien esté buscando empleo”. 

También Yanira Vilariño y Claudia Santos, alumnas de máster en la EF Business School, comparten ese parecer: “Tiñamos unha lista das empresas que viñan e un catálogo co que buscan, co que tiñamos unha idea do que podiamos facer. É bastante útil porque calquera empresa pide experiencia, e esta clase de eventos axudan á xente junior a integrarse”, comenta Vilariño. Santos, por su parte, expresa que el evento “axúdate a darte a conocer, son oportunidades moi boas para conocer as empresas e ver novos sectores”.

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