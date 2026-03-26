El BNG presentará hoy a Avia Veira como su candidata para las municipales de 2027

Mercedes Queixas, Francisco Jorquera, Avia Veira y David Soto, a la entrada de un pleno Javier Alborés

El BNG presentará hoy, de forma oficial, a su candidata para las próximas municipales en A Coruña, Avia Veira González. Ayer se celebró la asamblea en el Hotel Riazor donde se realizó la votación, pero el hecho de que Veira fuera la única candidata que se presentó convirtió aquel acto en un mero trámite. Veira recibió los aplausos de sus compañeros en el acto de la sala Ensenada.

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El Bloque ha llevado la elección como un asunto interno, desde que Francisco Jorquera, anterior candidato y todavía portavoz del grupo municipal nacionalista, anunciara su retirada, el 12 de este mes para la candidatura, aunque no abandonará su puesto como concejal hasta final de mandato. Ahora, esta filóloga nacida en Monte Alto en 1986 y criada en Labañou, toma el testigo del veterano político. Veira milita en el BNG desde los 16 años y es concejala desde 2012. Es madre de tres hijos y se convierte en la primera candidata nacionalista en A Coruña.

Por el momento no se sabe cuándo asumirá la Portavocía que sigue ostentando Francisco Jorquera

El grupo municipal del BNG está compuesto por cuatro concejales, casi todos profesores. Además de Jorquera y Veira, en él figuran Mercedes Queixas y David Soto pero, desde el principio Veira, que trabajó como técnica de Normalización Lingüística, fue la mejor situada para recoger el testigo, dado que es la número dos del grupo municipal. Solo cabe preguntarse cuándo asumirá también la portavocía del grupo municipal, que por el momento conserva Jorquera.

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Además, Veira es la concejala más antigua del Bloque en María Pita, después de las desastrosas elecciones de 2015, cuando el grupo municipal nacionalista quedó reducido a un solo concejal. El cabeza de lista, Xosé Manuel Carril, decidió dimitir, y con él los dos siguientes de su lista, dejando a Veira sola en el hemiciclo municipal hasta 2019, cuando entró Jorquera en el grupo.

Un techo de seis ediles

En las elecciones de 2023, el BNG consiguió doblar de nuevo su número de concejales hasta sumar los cuatro actuales, aunque este aumento se encuadró en un contexto de desintegración de las fuerzas a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos o Marea Atlántica, lo que favoreció tanto a los socialistas como al BNG. En 2027 se decidirá si la tendencia al crecimiento continúa o si el Bloque alcanza su techo con Veira, lo que supondrá una prueba de fuego. No hay que olvidar que fue en 2007, con Henrique Tello, cuando el BNG consiguió alcanzar su cenit en A Coruña, con seis concejales.

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Todavía queda más de un año para las próximas municipales y hasta ahora el Bloque ha querido marcar distancias con otras fuerzas políticas presentándose como la opción responsable, alejada del ‘barro’ de las recriminaciones en las que muchas veces se enzarzan PP y PSOE en los plenos de María Pita. Es muy probable que Veira siga esta línea continuista hasta los comicios de 2027.