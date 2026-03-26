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A Coruña

Doña Bárbara, el local de A Coruña con largas colas para probar su trenza de canela, se muda

Lara Fernández
Lara Fernández
26/03/2026 16:15
Exterior de la cafetería Doña Bárbara
Exterior de la cafetería Doña Bárbara
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Si uno echa un vistazo a las reseñas de Google podrá comprobar que las de Doña Bárbara, en el número 3 de Alfonso Molina, definen sus trenzas de canela como “las mejores de A Coruña”. Prueba de ello son las colas diarias a las puertas del pequeño establecimiento, donde, además de repostería artesanal (triunfan también con las trenzas de cacao, galletas y bizcochos), ofrecen café de especialidad. Las colas son especialmente largas los fines de semana, cuando los más fieles peregrinan hasta Alfonso Molina para hacerse con un desayuno artesano, casero y horneado cada día.

Este jueves los responsables del negocio han anunciado lo que la plataforma inmobiliaria Idealista ya dejaba ver desde hace semanas: Doña Bárbara se traslada. Aunque no será muy lejos. “Queridos amigos, nos alegra mucho compartir esta noticia con vosotros. Doña se muda a un nuevo local con un obrador un poco más espacioso. A partir del 8 de abril estaremos en Fernández Latorre 16, frente a la librería Formatos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Con mucho cariño, Yeli y Andrés”, reza un cartel colgado en la puerta del establecimiento.

El actual local de Doña Bárbara, de 25 metros cuadrados, se alquila en Idealista por 400 euros al mes. Muchos coruñeses temían que esto significase que el negocio se despedía de A Coruña, pero finalmente, solo se traspasa para crecer y seguir acumulando colas por su repostería.

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