Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Avia Veira: "Son filla desta cidade"

La concejala se presentó hoy como candidata oficial del BNG a las municipales de 2027

Abel Peña
Abel Peña
26/03/2026 11:43
Ana Pontón y el grupo municipal del BNG, saliendo de María Pita
Ana Pontón y  Avia Veira, saliendo de María Pita
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo oficial el nombramiento de Avia Veira González como nueva candidata del Bloque por A Coruña a las municipales de 2027. El acto de tuvo lugar en el espacio Es Bien, en Pintor Joaquín Vaamonde, en un ambiente distendido. Allí, Pontón defendió a Veira como la candidata ideal para el proyecto "A Coruña en grande" del BNG. La Asamblea local la había escogido (era la única candidata) el día anterior, así que se lo agradeció a los militantes. "Eu son filla desta cidade", afirmó Veira.

"Presentome con moita ilusión sabendo a enorme responsabilidade que esto significa", declaró la primera mujer candidata a la Alcaldía por el BNG en A Coruña. Afirmó que quiere ser alcaldesa porque "podemos ter unha cidade mellor". Asegura que viene con mucho trabjao ya hecho y con un gran conocimiento deL Ayuntamiento. "Haberá configurar un equipo que coñeza os barrios e as necesidades e as esperazas da xente", aclaró. 

Por el momento, Francisco Jorquera, el candidato saliente, seguirá siendo portavoz del grupo municipal y Veira no sabe cuándo asumirá el cargo. "Esa decisión ainda non se tomou",  reconoció.  

Señaló como principales problemas el encarecimiento de la vivienda, con vecinos que "non poden vivir nos seus barrios", jóvenes que emigran, servicios básicos que no funcionan bien (limpieza, transporte público, recogida de basura), contratos caducados, y una política cultural "entregada aos intereses privados dos organizadores mentres se abandonan programas básicos como o noso querido Noroeste". 

Criticó también la falta de alternativas para el aparcamiento en la ciudad y un servicio de BiciCoruña que, aunque ha crecido mucho, "non ten estabilidade", así como un espacio público "claramente descoidado".  "ASumo o reto de conducir a cidade da man dos veciños, o su carón. A proposta é poñer A Coruña no centro".   

Pontón afirmó que A Coruña "é unha cidade que ten talento, chea de xente traballadora, pero tamén é unha cidade que preicsa un proxecto de futuro que a sitúe no mapa e que entenda A Coruña como un todo: o centro e os barrios". 

"Avia ten a forza, as ideas, a capacidade, a ilusión". Pontón se deshizo en elogios hacia la nueva candidata. "En momentos moi difíciles tivo que poñerse ao fronte" del grupo municipal (cuando ella era la única concejala, durante el mandato de Carlos Negreira). Tampoco se olvidó de agradecer el trabajo de Francisco Jorquera, el candidato saliente, igual que Avia.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El edificio del CEI en la Ciudad de las TIC

(IN)VISUAL, de la Diputación de A Coruña, llevará la cultura digital al mayor plató de producción virtual de España
Redacción
Vibo es el último local en sumarse a la propuesta universitaria del grupo Pelícano

A Coruña podrá amanecer de fiesta entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección
Guillermo Parga
Espazo Nature

Espazo Nature ofrece para Semana Santa una propuesta innovadora que combina turismo, actividades al aire libre y gastronomía
Redacción
El ideal gallego

La OSG conquista Londres: entradas agotadas para su concierto en Cadogan Hall
Redacción