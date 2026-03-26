Ana Pontón y Avia Veira, saliendo de María Pita Javier Alborés

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo oficial el nombramiento de Avia Veira González como nueva candidata del Bloque por A Coruña a las municipales de 2027. El acto de tuvo lugar en el espacio Es Bien, en Pintor Joaquín Vaamonde, en un ambiente distendido. Allí, Pontón defendió a Veira como la candidata ideal para el proyecto "A Coruña en grande" del BNG. La Asamblea local la había escogido (era la única candidata) el día anterior, así que se lo agradeció a los militantes. "Eu son filla desta cidade", afirmó Veira.

"Presentome con moita ilusión sabendo a enorme responsabilidade que esto significa", declaró la primera mujer candidata a la Alcaldía por el BNG en A Coruña. Afirmó que quiere ser alcaldesa porque "podemos ter unha cidade mellor". Asegura que viene con mucho trabjao ya hecho y con un gran conocimiento deL Ayuntamiento. "Haberá configurar un equipo que coñeza os barrios e as necesidades e as esperazas da xente", aclaró.

Por el momento, Francisco Jorquera, el candidato saliente, seguirá siendo portavoz del grupo municipal y Veira no sabe cuándo asumirá el cargo. "Esa decisión ainda non se tomou", reconoció.

Señaló como principales problemas el encarecimiento de la vivienda, con vecinos que "non poden vivir nos seus barrios", jóvenes que emigran, servicios básicos que no funcionan bien (limpieza, transporte público, recogida de basura), contratos caducados, y una política cultural "entregada aos intereses privados dos organizadores mentres se abandonan programas básicos como o noso querido Noroeste".

Criticó también la falta de alternativas para el aparcamiento en la ciudad y un servicio de BiciCoruña que, aunque ha crecido mucho, "non ten estabilidade", así como un espacio público "claramente descoidado". "ASumo o reto de conducir a cidade da man dos veciños, o su carón. A proposta é poñer A Coruña no centro".

Pontón afirmó que A Coruña "é unha cidade que ten talento, chea de xente traballadora, pero tamén é unha cidade que preicsa un proxecto de futuro que a sitúe no mapa e que entenda A Coruña como un todo: o centro e os barrios".

"Avia ten a forza, as ideas, a capacidade, a ilusión". Pontón se deshizo en elogios hacia la nueva candidata. "En momentos moi difíciles tivo que poñerse ao fronte" del grupo municipal (cuando ella era la única concejala, durante el mandato de Carlos Negreira). Tampoco se olvidó de agradecer el trabajo de Francisco Jorquera, el candidato saliente, igual que Avia.