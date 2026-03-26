Altia supera las expectativas y aumenta su facturación en un 23%, hasta alcanzar los 315 millones de euros

El presidente de Altia, Tino Fernández Patricia G. Fraga

Altia, empresa tecnológica fundada en A Coruña y con sede en Oleiros, ha informado este jueves del avance de sus resultados correspondientes al ejercicio 2025, en los que registró un importante incremento de su facturación hasta los 315,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23,3% respecto a los 255,7 millones obtenidos en 2024.

Según los datos hechos públicos por la empresa, el beneficio neto ascendió a 21,1 millones de euros, un 36,5% más que en el ejercicio precedente, con un margen neto del 6,7%, frente al 6% del año anterior.

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La compañía que preside Tino Fernández señala que estos datos reflejan “la evolución positiva de la actividad del grupo a lo largo del ejercicio”, impulsada tanto por “el crecimiento orgánico” como por “la integración de negocios adquiridos en el periodo reciente”.

También destaca que estas cifras superan lo propuesto en el Plan de Negocio 2025-2026 para este ejercicio y que la consolidan como uno de los principales actores en el mercado tecnológico español.

En relación con la retribución al accionista, el Consejo de Administración ha propuesto un dividendo de 0,075 euros por acción, lo que equivale a un importe total de 5.158.639 euros, un 25% más del aprobado con cargo a resultados de 2024. De esta cantidad, 3.095.183 euros ya fueron abonados el 4 de diciembre de 2025 como dividendo a cuenta, mientras que el importe restante será sometido a aprobación en la próxima Junta General Ordinaria.

El presidente de Altia, Tino Fernández, celebra el "avance significativo" de las principales magnitudes financieras de la compañía, con "un crecimiento destacado en ingresos como en resultados".

“Estos resultados responden a la evolución de nuestra actividad y a la integración de las adquisiciones realizadas, reforzando una base financiera que ya era sólida y que debe seguir actuando como palanca para el desarrollo futuro de nuestra organización”, afirma.

La empresa también indica que el Consejo de Administración convocará "en las próximas semanas" la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuya celebración está prevista para la segunda quincena de mayo, en la que se someterán a aprobación tanto las cuentas anuales como la propuesta de distribución de resultados. Asimismo, el informe financiero anual completo será publicado antes de la finalización del mes de abril, conforme a la normativa aplicable.

El modelo de negocio de Altia abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y también analítica de datos.