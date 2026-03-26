Adiós a la primera barbacoa coreana de la historia de A Coruña: "La comparativa es odiosa"

El restaurante coreano Seul Grill, en el cruce de Juan Flórez con Enrique Dequidt Javier Aborés

La primera barbacoa coreana de la historia de A Coruña, Seul's Grill, ya es historia. El establecimiento situado en la esquina de las calles Juan Flórez y Enrique Dequidt no volverá a abrir sus puertas bajo una fórmula de la que fue pionera y que abrió las puertas a una cadena de aperturas vertiginosa en los siguientes meses. Sin embargo, ha terminado por ser más una moda temporal que un hábito que se asentase en las preferencias de los coruñeses a la hora de salir a comer o cenar.

El nuevo bufet interminable en pleno centro de A Coruña tiene más de 200 platos Más información

Esa es la conclusión a la que ha llegado la propiedad, que ve cómo Seul Soul "va como un tiro", mientras que la brasa asiática se había estancado. "Creemos que en A Coruña no termina de encajar el concepto. Es cierto que han abierto muchas barbacoas coreanas de origen chino, más enfocadas al bufé multinacional, pero en Galicia se come muy buen asado y la comparativa es odiosa. Está bien para probar, pero ya", reconocen desde la empresa.

A Coruña se saca de la manga una parrillada coreana para comer hasta reventar Más información

Se trata del segundo intento fallido de instalar un modelo de cocina coreana menos tradicional, ya que entre septiembre de 2023 y julio de 2024 se bautizó como Waba Waba un local de Street food en el mismo emplazamiento. Ese mismo verano tomó la alternativa Seul's Grill, que apenas ha durado un año y medio pese a su furor inicial. Anteriormente, Las Pepas, que vendía principalmente hamburguesas, sí consiguió establecerse de manera permanente y con cierto éxito.

Seul's Grill: la primera parrillada coreana de Galicia está en Juan Flórez Más información

Actualmente en A Coruña hay tres barbacoas coreanas más en funcionamiento: HankoYi, en Ramón y Cajal, Sowe, en la calle de los Olmos, así como Reply 1988, en Matogrande. Este último, no obstante, está cerrado temporalmente debido a "una avería", según informa la propiedad.