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A Coruña

Abanca renueva su convenio de colaboración con las cofradías de pescadores de A Coruña

El banco ofrece una solución integral y polivalente donde el crédito juega un papel fundamental

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/03/2026 16:48
Reunión entre Abanca y las cofradías de pescadores
Reunión entre Abanca y las cofradías de pescadores
Abanca
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Abanca informa de que ha renovado su convenio de colaboración con las principales cofradías de pescadores del norte de la provincia de A Coruña. La entidad financiera explica que organizó un encuentro con algunos de los representantes del colectivo para detallar su propuesta personalizada y conocer de primera mano sus prioridades y retos. 

La cita entre la entidad con sede operativa en A Coruña y las cofradías de pescadores sirvió para conocer mejor el catálogo de productos y servicios del banco para el sector marítimo, entre los que se incluye una solución integral y polivalente donde el crédito juega un papel fundamental, permitiendo a las empresas tanto atender las necesidades del día a día como realizar grandes inversiones.

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