Abanca renueva su convenio de colaboración con las cofradías de pescadores de A Coruña

Reunión entre Abanca y las cofradías de pescadores Abanca

Abanca informa de que ha renovado su convenio de colaboración con las principales cofradías de pescadores del norte de la provincia de A Coruña. La entidad financiera explica que organizó un encuentro con algunos de los representantes del colectivo para detallar su propuesta personalizada y conocer de primera mano sus prioridades y retos.

La cita entre la entidad con sede operativa en A Coruña y las cofradías de pescadores sirvió para conocer mejor el catálogo de productos y servicios del banco para el sector marítimo, entre los que se incluye una solución integral y polivalente donde el crédito juega un papel fundamental, permitiendo a las empresas tanto atender las necesidades del día a día como realizar grandes inversiones.