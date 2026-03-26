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A Coruña

A Coruña podrá amanecer de fiesta entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección

El Ayuntamiento de A Coruña y los hosteleros acuerdan una ampliación de horario de dos horas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/03/2026 13:11
Vibo es el último local en sumarse a la propuesta universitaria del grupo Pelícano
Vibo es el último local en sumarse a la propuesta universitaria del grupo Pelícano
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Tal y como viene siendo habitual, las grandes fiestas en A Coruña podrán extenderse más allá del horario establecido en la licencia. El Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería han llegado a un acuerdo para la tradicional prórroga de dos horas en el horario de cierre durante la Semana Santa. Será entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección: entre el 29 de marzo y el 5 de abril

A Coruña ampliará el horario de la hostelería en Navidad: 20 días con fiesta hasta las 09.00

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Es la segunda vez en 2026 que el Gobierno local entiende que los hosteleros y los clientes deben tener más margen para trabajar y disfrutar, toda vez que en el Entroido la decisión fue exactamente la misma. Poco antes, en Navidad, hubo 20 días de fiesta extra con licencia hasta las 09.00 horas en el caso de las discoteca. 

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Con esta decisión, los restaurantes podrán cerrar sus puertas las 03.00 horas, los bares a las 04.30, mientras que los pubs tendrán la opción de continuar hasta las 06.30 y las discotecas hasta prácticamente las 09.00 horas. La medida, nacida en las Fiestas de María Pita 2022, se ha convertido en todo un salvavidas para la hostelería, una forma de hacer colchón de cara a etapas más complicadas del año. Además, es un reclamo turístico para quienes eligen A Coruña y su ocio nocturno como uno de los puntos a favor a la hora de elegir destino.

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