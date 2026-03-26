A Coruña amanece con sus estatuas cubiertas por un burka

Una mujer fotografia algunas de las estatuas cubiertas, esta mañana, en la plaza del Humor Javier Alborés

Algunas de las estatuas más emblemáticas de A Coruña como la de Julio Camba en la plaza del Humor o Manuel Murguía, en los jardines de Méndez Núñez, han amanecido en la mañana de este jueves cubiertas en su totalidad por lo que parece un burka morado, lo que ha provocado la atención de los viandantes desde las primeras horas del día.

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La acción, que se ha llevado a cabo de forma simultánea en otras ciudades de Galicia como Vigo o Pontevedra -además de otras urbes españolas como Sevilla, Zaragoza, Madrid, Bilbao, entre otras-, se debe a un acto de protesta de activistas feministas para exigir a los gobiernos europeos que tomen cartas ante la vulneración de derechos de las mujeres afganas. Además del burka, en cada estatua se podía leer un cartel con el texto "Mulleres de Afganistán, aquí están as túas irmás!".

Precisamente este mismo jueves, varias mujeres del movimiento internacional Todas a Bruselas viajarán a la capital belga para concentrarse frente a la Unión Europea y exigir medidas ante el régimen talibán, después de que en 2021 el ejército estadounidense haya abandonado el país de Oriente Medio.