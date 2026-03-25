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A Coruña

Xunta y afectados por Monte Mero acercan posturas: tres de las casas afectadas podrán salvarse

El Gobierno autonómico ofrecerá viviendas alternativas a los que pierdan su residencia habitual si es de su propiedad

Abel Peña
Abel Peña
25/03/2026 18:55
Xunta y vecinos Monte Mero se reúnen
Xunta y vecinos Monte Mero se reúnen
Nerea Rey Jaspe
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Los afectados por las expropiaciones de Monte Mero, el nuevo barrio en el que se construirán más de 4.000 viviendas acudieron ayer a la cita con el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto,  y la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire. Mónica Díaz, portavoz del colectivo, reconoció que había sido un avance importante y reveló que tres de las casas, situadas en Pedro Fernández, podrán salvarse de la demolición.

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García Porto ofreció a los afectados, en torno a 180 personas, una vivienda de reemplazo, siempre y cuando tengan en el polígono de Monte Mero una residencia “habitual e permanente”. Por es motivo en los próximos días, los propietarios tendrán que presentar toda la documentación que son propietarios de las casas.

Una vez acredita la residencia y la propiedad, cada afectado tendrá que escoger entre un nuevo hogar o una compensación económica. Sin embargo, Díaz, matiza que existen todavía muchos cabos sueltos. Por ejemplo: hay muchas casas de dos plantas, con una familia cada una., pero la Xunta las considera viviendas unifamiliares, porque es así como aparecen en el catastro.

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En otros casos, una vivienda es propiedad de varios herederos, pero solo uno vive allí. Esto también crea un problema para el que no hay solución clara. Por otro lado, por la nueva casa tendrían que pagar los impuestos, lo que podría suponer unos 25.000 euros. “É un gasto que non todo o mundo pode asumir”, explica Diaz, que recuerda que esta es la tercera vez que se reúnen con la Xunta, y es la primera vez que se consigue un avance como el de ayer en Nuevos Ministerios.

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