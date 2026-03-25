Sesiones gratuitas de 'Antes de nós' o 'Sirat': así será la Semana do Cinema Galego en A Coruña

Inés Rey y Lucía Regueiro, esta mañana, en la presentación del ciclo Javier Alborés

Las películas multipremiadas 'Sirat' y 'Antes de nós' son solo dos de los ocho largometrajes que se podrán ver de forma gratuita en A Coruña en las próximas semanas. Y es que, del 7 al 10 de abril el teatro Colón y la Domus repartirán sus pantallas para acoger una nueva edición de la Semana do Cinema Galego, la gran celebración cinematográfica que exhibe la producción audiovisual gallega reciente y que el año pasado reunió una media de 300 espectadores por jornada.

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La alcaldesa, Inés Rey, presentó en la mañana de este miércoles esta nueva edición en el Colón, acompañada por Lucía Regueiro, miembro de la directiva de la Academia Galega do Audiovisual. "A Semana do Cinema Galego garante o acceso da cidadanía ás mellores producións galegas, amosando que o noso cinema está máis vivo ca nunca e ten aspiracións moi altas”, señaló Rey, que recordó que A Coruña aspira a formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de cine y audiovisual con el objetivo de "visibilizar un ecosistema audiovisual e cinematográfico consolidado, con empresas de referencia, infraestruturas especializadas, capacidade para acoller rodaxes de todo tipo e talento creativo recoñecido”. En este sentido, destacó el trabajo de personas creadoras y artistas coruñesas como Ángeles Huerta, Óliver Laxe, Alberto Vázquez ou Cris Iglesias.

Así, la programación estará compuesta por los largometrajes finalistas de los Premios Mestre Mateo en las categorías de mejor largometraje de ficción y mejor documental. De esta forma, las proyecciones estarán acompañadas por presentaciones de los equipos de los filmes, que introducirán las obras y conversarán con el público, en un espacio de encuentro del cine gallego contemporáneo.

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Las proyecciones

La Semana do Cinema Galego echará a andar el martes 7 de abril, con las proyecciones de 'Sirat', de Oliver Laxe, a las 19.00 horas en el teatro Colón. La jornada se completará a las 21.00 horas con 'As liñas descontinuas', de Anxos Fazáns. Ya durante el miércoles 8, también en el Colón, será el turno de 'San Simón' (19.00 horas), de Miguel Ángel Delgado. A las 21.00 horas se proyectará 'Antes de nós', de Ángeles Huerta.

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La programación se trasladará a la Domus el jueves 9 de abril, donde se podrá ver ‘Deuses de pedra’ (19.00 horas), de Iván Castiñeiras. A las 21.00 horas será el turno de ‘Ao son da nova regueifa’, de Manolo Maseda y Saúl Rivas. El viernes 10 de abril, también en la Domus, la jornada comenzará con ‘O silencio herdado’ (19.00 horas), de Lucía Dapena González, mientras que cerrará la programación ‘360 curvas’ (21.00 horas), de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández.