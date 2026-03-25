Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Sesiones gratuitas de 'Antes de nós' o 'Sirat': así será la Semana do Cinema Galego en A Coruña

Un total de ocho películas se proyectarán del 7 al 10 de abril en el teatro Colón y en la Domus

Dani Sánchez
Dani Sánchez
25/03/2026 15:07
Inés Rey y Lucía Regueiro, esta mañana, en la presentación del ciclo
Inés Rey y Lucía Regueiro, esta mañana, en la presentación del ciclo
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Las películas multipremiadas 'Sirat' y 'Antes de nós' son solo dos de los ocho largometrajes que se podrán ver de forma gratuita en A Coruña en las próximas semanas. Y es que, del 7 al 10 de abril el teatro Colón y la Domus repartirán sus pantallas para acoger una nueva edición de la Semana do Cinema Galego, la gran celebración cinematográfica que exhibe la producción audiovisual gallega reciente y que el año pasado reunió una media de 300 espectadores por jornada.

O cinema galego consolida a súa presenza no circuito internacional de festivais con catro películas subvencionadas pola Xunta

Más información

La alcaldesa, Inés Rey, presentó en la mañana de este miércoles esta nueva edición en el Colón, acompañada por Lucía Regueiro, miembro de la directiva de la Academia Galega do Audiovisual. "A Semana do Cinema Galego garante o acceso da cidadanía ás mellores producións galegas, amosando que o noso cinema está máis vivo ca nunca e ten aspiracións moi altas”, señaló Rey, que recordó que A Coruña aspira a formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de cine y audiovisual con el objetivo de "visibilizar un ecosistema audiovisual e cinematográfico consolidado, con empresas de referencia, infraestruturas especializadas, capacidade para acoller rodaxes de todo tipo e talento creativo recoñecido”. En este sentido, destacó el trabajo de personas creadoras y artistas coruñesas como Ángeles Huerta, Óliver Laxe, Alberto Vázquez ou Cris Iglesias.

Así, la programación estará compuesta por los largometrajes finalistas de los Premios Mestre Mateo en las categorías de mejor largometraje de ficción y mejor documental. De esta forma, las proyecciones estarán acompañadas por presentaciones de los equipos de los filmes, que introducirán las obras y conversarán con el público, en un espacio de encuentro del cine gallego contemporáneo.

Oliver Laxe recibe el premio a la mejor película de los Mestre Mateo

'Sirat' se lleva el premio a mejor película pero 'Antes de nós' alcanza el récord de trece Mestre Mateo

Más información

Las proyecciones

La Semana do Cinema Galego echará a andar el martes 7 de abril, con las proyecciones de 'Sirat', de Oliver Laxe, a las 19.00 horas en el teatro Colón. La jornada se completará a las 21.00 horas con 'As liñas descontinuas', de Anxos Fazáns. Ya durante el miércoles 8, también en el Colón, será el turno de 'San Simón' (19.00 horas), de Miguel Ángel Delgado. A las 21.00 horas se proyectará 'Antes de nós', de Ángeles Huerta.

Cris Iglesias, co Mestre Mateo

Cris Iglesias | “Para eu gañar un Mestre Mateo, tiven que utilizar servizos públicos"

Más información

La programación se trasladará a la Domus el jueves 9 de abril, donde se podrá ver ‘Deuses de pedra’ (19.00 horas), de Iván Castiñeiras. A las 21.00 horas será el turno de ‘Ao son da nova regueifa’, de Manolo Maseda y Saúl Rivas. El viernes 10 de abril, también en la Domus, la jornada comenzará con ‘O silencio herdado’ (19.00 horas), de Lucía Dapena González, mientras que cerrará  la programación ‘360 curvas’ (21.00 horas), de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Inés Rey y Lucía Regueiro, esta mañana, en la presentación del ciclo

Sesiones gratuitas de 'Antes de nós' o 'Sirat': así será la Semana do Cinema Galego en A Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

Sanidade trabaja en un decreto para abrir los PAC los sábados por la mañana
EP
Imágenes promocionales de Nadadora

Salen a la venta las entradas para el concierto de Nadadora en A Coruña
Esther Durán
Alfonso Rueda en el centenario de IBM en España

Rueda acude al centenario de IBM en España: “La tecnología es fundamental para transformar Galicia”
Andrea López Ramos