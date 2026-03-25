Salen a la venta las entradas para el concierto de Nadadora en A Coruña

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El quinteto gallego, formado por Sara, Gonzalo, Dani, Montxo y Edu, regresa a A Coruña gracias a "Noites do Porto" el próximo 5 de julio, día en el que actuarán en el Garufa Club.

Vuelven tras 15 años como una de las bandas más especiales del indie nacional, presentando "Mañana y Siempre", un disco emotivo que representa su mirada hacia el futuro y su identidad, cada vez más sólida.

Las entradas ya están a la venta desde este miércoles y el precio es de 17.60 euros para un concierto en la sala Garufa Club de A Coruña el próximo 5 de julio a las 20.30 horas.