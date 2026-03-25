Rueda acude al centenario de IBM en España: “La tecnología es fundamental para transformar Galicia”

Alfonso Rueda en el centenario de IBM en España Javier Alborés

Hace 100 años que la empresa tecnológica IBM, con sede en Nueva York, se instalaba también en España y este miércoles han celebrado un acto para conmemorar su centenario en el país en el Espacio Avenida, en A Coruña.

Al evento acudió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien se encargó de clausurar esta serie de conferencias dando la "enhorabuena por este siglo de presencia en España".

"Todo lo que tenga que ver con la tecnología que mejore la vida de las personas es, desde luego, de interés para Galicia", aseguraba Rueda, recordando como IBM, en 1954, comenzó a realizar las primeras nóminas de Astano (hoy Navantia). "Desde entonces, esa actividad y todo lo que representa ha continuado, porque desde el principio se gestionó bien y se asentaron bases sólidas", dice.

El presidente también quiso recordar cuando la administración autonómica sufrió un cambio hacia la digitalización, que afectó a más de 115.000 empleados públicos. Un cambio, afirma, "para bien", pues "ningún trabajador público podría entender hoy sus funciones sin la ayuda de la tecnología".

Rueda rema a favor de los avances tecnológicos siempre que se hagan con "mucha pedagogía" y afirma que no han sido fáciles, pues "pasar de hacer las cosas como siempre a hacerlas de una manera completamente distinta" siempre genera dudas.

Destacó también cómo las innovaciones han conseguido que en Galicia seamos "pioneros en historia clínica electrónica, sistemas farmacéuticos, diagnóstico y en el uso de la inteligencia artificial" en la sanidad, o en ámbitos como la prevención de incendios o desastres meteorológicos que, en Galicia, el sistema implantad permite "anticipar inundaciones con hasta 48 horas de antelación".

"El centro son las personas"

Sobre IBM, alaba el trabajo que realizan en su centro de Ourense, en el que trabajan más de 300 personas que ayudan "retener talento gallego y atraer talento de fuera". "Pero sin olvidar que el centro son las personas", dice.

Rueda insistió en la importancia de que todos los sectores se digitalicen, "desde los más tecnológicos hasta los más tradicionales", previendo el Xacobeo 2027, donde la digitalización es vital en la hostelería, por ejemplo, para seguir creciendo y "responder a un turismo cada vez más exigente".

"Galicia está de moda, y ahora debemos procurar que ese crecimiento sea ordenado y sostenible. La presencia de empresas tan potentes nos ayuda muchísimo. Por eso quiero terminar agradeciendo que, entre muchos lugares posibles, estéis hoy aquí, poniendo en valor Galicia y contribuyendo a su desarrollo", remataba Alfonso Rueda.