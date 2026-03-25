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A Coruña

Remate Zone abre en A Grela con gangas y stock limitado

Belén Cebey
Belén Cebey
25/03/2026 10:46
10 septiembre 2016A coruña.- El gran proyecto para la mejora de la movilidad en el polígono de A Grela, la construcción de la glorieta de la calle de Gutenberg, se retrasa hasta 2017 por falta de fondos
Calle Isaac Peral en A Grela 
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Una nueva propuesta comercial llega a la ciudad con la apertura de Remate Zone, un establecimiento que apuesta por la venta de productos procedentes de devoluciones de grandes plataformas a precios significativamente reducidos.

La tienda, ubicada en la calle Isaac Peral 36, en la zona de A Grela, detrás del parque de Vioño y junto a un supermercado, abrirá oficialmente sus puertas el próximo sábado 28 de marzo. Según la información difundida por la empresa, los clientes podrán encontrar numerosos artículos con descuentos llamativos, incluyendo pequeños electrodomésticos desde 10 euros.

El modelo de negocio se basa en la venta de mercancía de devoluciones, lo que implica una rotación constante del inventario. "Cada día es diferente" y "cuando se acaba, se acabó", advierten desde la compañía, subrayando el carácter limitado del stock y la necesidad de acudir con rapidez para encontra las mejores ofertr. 

Como incentivo de lanzamiento Remate Zone ofrecerá regalos a los primeros 50 clientes que realicen comprar superiores a 20 euros durante la inauguración. 

El horario comercial será de miércoles a sábado en dos franjas, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, además de aperturas especiales los domingos del primer mes.

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