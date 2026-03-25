Noites do Porto suma a ELLiS·D, el torbellino británico que promete sacudir A Coruña

Noites do Porto suma a ELLiS·D Cedida

El festival Noites do Porto continúa dando forma a su cartel para 2026, tras los anuncios de Nadadora, María José Llergo o Curtis Harding, llega una incorporación que apunta directamente a la agitación sonora. Desde la ciudad inglesa de Brighton aterriza ELLiS·D, un proyecto difícil de encasillar que mezcla glam, punk, psicodelia y pulsiones góticas en un cóctel tan llamativo como explosivo, que actuará en la sala Mardi Gras el próximo domingo 28 de junio.

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Conocido por su intensidad en directo, el grupo llega a A Coruña con la promesa de convertir su actuación en una descarga de energía sin frenos. Detrás del proyecto está Ellis Dickson, batería de Fat Dog, que canaliza sobre el escenario una propuesta marcada por la teatralidad y el desgarro.

Las referencias que orbitan su sonido dibujan un mapa tan amplio como reconocible, la teatralidad de David Bowie, la nerviosa expresividad de David Byrne, la oscuridad de The Cramps o la urgencia primitiva de The Who. A ello se suman influencias del art-rock de Television, Joy Division o Tom Tom Club.

Su EP Spill, grabado junto al productor Shuta Shinoda, funciona como carta de presentación de un universo sonoro vertiginoso, donde la distorsión convive con una cuidada estética.

Tras su paso por algunos de los festivales más destacados del Reino Unido y Europa, ELLiS·D desembarca ahora en A Coruña con la intención de dejar huella en una nueva edición de Noites do Porto.