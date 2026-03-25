Las crónicas carnívoras de A Coruña se comen al frío durante el Burger Fest

Cuatro amigas prueban ayer algunas de las primeras hamburguesas del Burger Fest 2026 A Coruña Carlota Blanco

Se ha instalado en algunas ciudades de Europa la moda de pagar por pasar frío, o por divertirse cubierto por una manta. Los Icebar, Iceclub y derivados que generan largas listas de espera en Barcelona o Roma, entre otros, son para un coruñés un día más en la oficina. Y sobre todo si la experiencia tiene que ver con plantarse en pleno puerto en los primeros días de primavera. La rasca, que diría un coruñés de toda la vida. Sin embargo, si en el otro lado de la balanza está la jornada inaugural de un festival de hamburguesas, algunos sacrifican su sistema inmunitario en favor de la experiencia, como sucedió en el Burger Fest.

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En primer lugar, hay que marcar la distancia respecto al despliegue de las dos ediciones anteriores, porque a pesar de las posibilidades que ofrece el muelle de Batería, se enmarca dentro de Porto Feria. De hecho, está al final de todo. Hay que pasar por la artesanía, las chuches y las atracciones de feria para llegar al tradicional pórtico de neón que anuncia la entrada en Burger Fest. En ocasión se trata de cinco camiones, con tres opciones cada uno, y otros tantos segmentos de precio: 12, 15 y 20 euros. “Nos encanta venir en grupo e intercambiarnos las hamburguesas después de cortarlas en cuatro partes”, indican unas adolescentes a las que se les notan las tablas en este tipo de ferias.

Recetas

Una de las más demandadas es El Capricho de José Gordón, que se reivindica como segunda mejor del mundo y primera de Europa en 2024. La alineación de ingredientes es para un programa de 'Crónicas carnívoras': doble carne de buey madurado de Bodegas El Capricho, salsa casera con reducción de Pedro Ximénez, cecina de buey, doble de queso gallego, nubes de queso curado y, por supuesto, pan brioche. Cuesta 20 euros, aunque La Osa también ofrece la Jack Tennesseee por 15 (vaca madurada 30 o 40 días. Bacon bits crujientes, salsa Bourbon La Osa, costillas tex caseras, cebollada pochada con Jack Daniels, cheddar rojo y pan brioche), así como La Gocha por 12. En esta, la principal novedad son la mermelada de panceta y el queso gouda.

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Por supuesto, también atrae a los que tiritan de frío mientras esperan la Brutal Cheese de 20 euros. Es de esas presentaciones en las que el queso se inyecta con jeringuilla y quedan 'niqueladas' para la foto: pan negro, carne de vaca de 320 gramos. Cheddar americano, smoky mayo, bits de cebolla, mermelada de panceta, bengala y “doble jeringuillazo de cheddar”.