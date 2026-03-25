La UDC impulsa el Grado de Medicina con un nuevo departamento propio

La creación de este departamento facilitará una mejor planificación docente Xunta

El Consejo de Gobierno de la Universidade da Coruña ha aprobado este miércoles la creación del nuevo Departamento de Medicina, una estructura que integrará diez áreas de conocimiento con el objetivo de reforzar la docencia del Grado de Medicina en el marco del proceso de descentralización del sistema universitario gallego.

El nuevo departamento estará compuesto por las áreas de anatomía y embriología humana, cirugía, farmacología, fisiología, historia de la ciencia, medicina, medicina preventiva y salud pública, otorrinolaringología, psiquiatría y radiología y medicina física. Según destacó el rector, Ricardo Cao, esta medida permitirá “seguir avanzando para aplicar el convenio de descentralización de Medicina en las mejores condiciones posibles”.

El acuerdo, suscrito entre las tres universidades públicas del sistema universitario de Galicia y las consellerías de Sanidad y Educación, establece un calendario exigente que prevé completar la descentralización de la docencia de cuarto, quinto y sexto curso —tanto teórica como práctica— en el curso 2028/2029.

Desde la institución académica señalan que la creación de este departamento facilitará una mejor planificación docente, fomentará sinergias entre especialidades médicas y contribuirá a consolidar la proyección académica y social de estos estudios. El nuevo órgano iniciará su actividad con 49 miembros del personal docente e investigador, una cifra que se prevé ampliar en los próximos años.

La Universidade da Coruña cuenta además con una memoria del Grado en Medicina ya aprobada por la Facultad de Ciencias de la Salud, lo que evidencia el compromiso de la universidad con esta titulación y su desarrollo futuro.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno aprobó también el nombramiento como profesores eméritos de Ricardo García Mira y Luis González García, así como la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso 2024/2025, dirigidos a quienes hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum laude en sus tesis.

Asimismo, se informó de que esta ha sido la última reunión del actual Consejo de Gobierno. El próximo 15 de abril se constituirá el nuevo órgano, adaptado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y a los nuevos estatutos de la universidad, tras las recientes elecciones celebradas en los distintos centros y en el Claustro.

El rector agradeció la labor de los miembros salientes, destacando su implicación en la toma de decisiones estratégicas para el futuro de la universidad.