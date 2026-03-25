La sanidad coruñesa busca atraer a nuevos residentes con su jornada anual de puertas abiertas

El acto contó también con la participación de jefes de servicio, responsables de formación y equipos directivos de enfermería Cedida

El Área Sanitaria de A Coruña y Cee celebró este martes una nueva edición de su jornada de puertas abiertas, dirigida a futuros especialistas en formación que se encuentran en el proceso de elección de centro para realizar su residencia. La iniciativa, organizada por la Comisión de Docencia, alcanza ya su octava edición y reunió a más de 150 titulados y graduados.

El objetivo de este encuentro es acercar a los aspirantes a la realidad del sistema sanitario en la provincia, facilitando el contacto directo con tutores y residentes, así como ofreciendo una primera visión de los ámbitos asistencial, docente e investigador del complejo sanitario.

Durante la jornada, el gerente del área sanitaria, Luis Verde Remeseiro, junto con la presidenta de la Comisión de Docencia, Rosario López Rico; la presidenta de la comisión de la unidad multidisciplinar de Medicina Familiar y Comunitaria, Nieves Domínguez González; y la supervisora de docencia y formación de enfermería, Noemí Cortés Rey, informaron a los asistentes sobre los planes formativos y las especialidades acreditadas en los distintos centros que integran el área.

Jornada puertas abiertas para médicos residentes Cedida

El acto contó también con la participación de jefes de servicio, responsables de formación y equipos directivos de enfermería, quienes detallaron las oportunidades de aprendizaje disponibles para los futuros residentes.

Como parte del programa, se habilitó un espacio dedicado a la formación complementaria, incluyendo jornadas, sesiones clínicas y cursos que se imparten de forma habitual. Estas actividades buscan ampliar la formación técnica con contenidos relacionados con la comunicación con pacientes y familiares, así como aspectos sociales, éticos, sanitarios y ambientales.

Asimismo, residentes en activo del Chuac y de centros de Atención Primaria compartieron su experiencia con los asistentes, resolviendo dudas y aportando una visión práctica sobre el día a día de la formación especializada.

La jornada concluyó con visitas guiadas a las distintas unidades docentes, donde los tutores de cada especialidad pudieron ofrecer información más detallada y personalizada a los futuros candidatos.