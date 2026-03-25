La resaca del ‘cierre’ en la estación de tren afectará a siete frecuencias más

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña Estación de trenes provisional Javier Alborés

A Coruña se prepara para el nuevo caos en la movilidad de los últimos días de marzo. Y, al contrario de lo que se pueda pensar, no es por Semana Santa. Se trata de dos principales acontecimientos que cortarán –uno de forma parcial y otro total– el transporte por carretera y ferroviario en la urbe herculina. En el caso del de carretera se producirá por la demolición del viaducto del Chuac, que provocará un corte en la avenida de A Pasaxe entre los días 30 de marzo y 1 de abril. Tres días antes, la estación de tren de A Coruña ‘cerrará’ durante dos jornadas para la realización de actuaciones “incompatibles” con la circulación de trenes. Aunque para ello Renfe haya habilitado 53 autobuses y una decena de taxis, las afecciones no se terminarán el día 28, como así estaba previsto, sino que la resaca del ‘cierre’ en la estación afectará a siete frecuencias diarias en los últimos días de marzo.

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Y es que, aunque la afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Ourense y Madrid, Ferrol y Lugo, además de paradas intermedias en esos recorridos como Santiago o Pontevedra, solo los servicios que conectan la urbe herculina con la olívica y la compostelana registrarán afecciones días después del corte. En concreto, serán cuatro servicios desde Vigo Urzaiz, uno desde Guixar –que cerrará a partir del próximo 7 de abril durante al menos un mes por obras– y dos desde A Coruña a Vigo y Santiago.

Dos de esos servicios afectados son, por un lado, el primero que parte desde Vigo (05.08 horas) y, por otro, el último que sale desde A Coruña (22.40). En el caso del primero, se modificará durante las dos últimas jornadas de marzo la hora de llegada a la ciudad coruñesa a las 07.33 horas, en vez de las 07.17. En el caso del último servicio desde la estación de la avenida del Ferrocarril, se adelantará levemente su horario de partida, de las 22.10 a las 22.04 horas, durante los días 28, 29 y 30 de marzo.

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Mismo caso sucede en la primera frecuencia rápida desde Vigo hacia a A Coruña (06.34 horas), que llegará doce minutos más tarde de lo previsto, mientras que en otro horario vespertino, pero esta vez desde A Coruña, se altera el servicio de las 09.00 horas para salir apenas cinco minutos más tarde.