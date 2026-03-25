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A Coruña

La exposición de joyas 'Lalique', en imágenes

Javier Alborés
25/03/2026 15:53
Lalique fue pionero en el uso de materiales considerados hasta entonces secundarios, como el vidrio, el esmalte, el cuerno o las piedras semipreciosas
1.
Exposición de joyas 'Lalique', en la Fundación Barrié
Lalique fue pionero en el uso de materiales considerados hasta entonces secundarios, como el vidrio, el esmalte, el cuerno o las piedras semipreciosas
Javier Alborés
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Exposición de joyas 'Lalique', en la Fundación Barrié
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Exposición de joyas 'Lalique', en la Fundación Barrié
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