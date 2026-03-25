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A Coruña

La creatividad toma A Coruña con un evento familiar en Marineda City


Redacción
25/03/2026 12:51
Milbby fachada Marineda
Uno de los principales atractivos del evento serán las demostraciones gratuitas en vivo
Cedida
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La creatividad será la gran protagonista este sábado 28 de marzo en centro comercial Marineda City con la celebración de la “Gran Fiesta de la Creatividad”, un evento organizado por Milbby que promete una jornada repleta de actividades, arte en directo y sorpresas para todos los públicos.

La tienda de manualidades y bellas artes abrirá sus puertas durante todo el día en un ambiente festivo, pensado tanto para artistas aficionados como para familias y curiosos que deseen iniciarse en el mundo creativo. Como incentivo, los 40 primeros asistentes recibirán un regalo directo al acceder al establecimiento.

Uno de los principales atractivos del evento serán las demostraciones gratuitas en vivo, protagonizadas por creadoras de contenido especializadas en arte y manualidades. En horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, la artista Claudia de Mundo A Party mostrará técnicas de scrapbooking y lettering mediante la elaboración de un tag decorativo con tintas al agua y sellos florales.

Por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, será el turno de Melissa Alcivia, quien realizará una demostración de acuarela en directo, dirigida tanto a principiantes como a quienes buscan perfeccionar su técnica.

El evento también contará con un espacio de pintacaras para los más pequeños, consolidándose como una propuesta de ocio familiar para el fin de semana. Además, durante toda la jornada se ofrecerán descuentos exclusivos en tienda, con ventajas adicionales para los miembros del Club Milbby, cuyo registro es gratuito.

La entrada a la “Gran Fiesta de la Creatividad” será libre hasta completar aforo. Desde la organización animan a la ciudadanía de A Coruña a acercarse a Centro Comercial Marineda City para disfrutar de una experiencia donde el arte, el aprendizaje y la diversión se dan la mano.

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